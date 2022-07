Un foc de artificii de ziua națională a Franței a ucis doi tineri. Una dintre victime avea șapte ani

Autoritățile franceze au deschis o anchetă pentru omucidere involuntară, menită să determine cauzele tragediei din orașul francez Cholet.

Doi morți după un foc de artificii de ziua națională a Franței

Conform AFP, cei doi frați erau veniți împreună cu familia pentru a asista la însă artificiile au lovit spectatorii aflați aproape de spectacol, în circumstanțe neclare.

Un prieten al tinerei, în vârstă de 30 de ani, a suferit arsuri grave pe corp, fiind transportat într-o unitate specializată a unui spital din Tours. Autoritățile au anunțat că situația bărbatului a fost stabilizată, iar acum se află în afara oricărui pericol, conform procurorului din Angers, Eric Boullard.

Părinții vitimelor, precum și alți patru cetățeni, au fost răniți ușor de artificii. ”Aştept să fie date rapid răspunsuri şi să se facă lumină cât de curând posibil”, a Boullard. Procurorii încearcă să afle dacă organizatorii au respectat sau nu ”toate măsurile de securitate și în special cele privind apropierea publicului de locul de lansare a artificiilor”.

La focul de artificii din acea zonă asistau mii de persoane, însă un grup de câteva zeci de persoane s-au apropiat mai mult decât era permis, potrivit martorilor. Incidentul a fost dezvăluit de cotidianul Courrier de l’Ouest.

”Eram circa o sută de persoane la 50 de metri de locul de lansare a artificiilor”, a rememorat Sandy Beauvois, un băiat de 25 de ani din Cholet.

”Un dispozitiv de aprindere pare să fi căzut, pentru că am văzut focul declanşându-se în locul în care se aflau artificiile, iar zece secunde mai târziu o rachetă a explodat în mijlocul mulţimii. Nu este singurul proiectil care a lovit mulţimea, întrucât nu este acela care a omorât oameni”, a adăugat martorul la incident. Autoritățile au clasificat întâmplarea drept un ”incident de tir”.

Laurent Picard a asistat la focul de artificii împreună cu fiicele sale, însă a scăpat cu viața.

”Eram la 5-6 metri de explozie împreună cu fetele mele, am fost atins de scântei şi am simţit căldura suflului. Din fericire, acolo unde eram am fost un fel de scut pentru fetele mele. Toţi oamenii ţipau, a fost puţină panică. Mi-am dus fetele la adăpost. Puteam să fim noi!”, a rememorat bărbatul, încă în stare de șoc.

Primarul orașului Cholet, Gilles Bourdouleix, susține că forțele de ordine i-au avertizat pe oameni să nu se apropie de artificii, însă aceștia nu au ascultat sfaturile. „Este o dramă teribilă”, a adăugat primarul, cel care a punctat că primăria colaborează cu un ”artificier serios”, cu sediul în Rennes, care nu a mai avut astfel de probleme în anii trecuți.