Un fost antrenor al Emmei Răducanu avertizează asupra potențialului uriaș al britanicei: „Limita e cerul!”

Emma Răducanu are și ar putea să o întâlnească la Indian Wells și la turneul de la Cluj, unde britanica a fost .

de origine română le avertizează pe adversarele sale și e sigur că va ajunge și se va menține în top cinci WTA.

Un fost antrenor al Emmei Răducanu e sigur: „Talentul ei e nemăsurabil”

Roman Kelecic a antrenat-o pe de la 14 până la 16 ani. Antrenorul croat de 35 de ani consideră că Emma Răducanu nu este doar o jucătoare extrem de talentată, ci este și extrem de muncitoare.

„Pe lângă faptul că are un talent care nu poate fi măsurat, este și foarte muncitoare”, a declarat Kelecic pentru Blic Sport.

Fostul antrenor al consideră că britanica are un psihic extrem de puternic și o mentalitate de campioană: „Are o mentalitate de învingătoare, e puternică mental și știe să găsească drumul spre victorie”.

Antrenorul croat în vârstă de 35 de ani consideră că Emma Răducanu și-a învins jucătoarele și din punct de vedere mental: „A jucat zece meciuri fără să piardă nici măcar un set și pe lângă jocul foarte bun a arătat și un avantaj psihologic asupra adversarelor. Face o treabă excelentă la fiecare turneu”.

Kelecic, surprins de ascensiunea Emmei Răducanu: „În urmă cu an aș fi spus că are asigurat un loc în top 20”

Dacă în urmă cu un an Roman Kelecic s-ar fi așteptat ca să intre în top 20 în clasamentul WTA, după prestația de la Wimbledon a fost convins că puștoaica de 18 ani poate accede în top 10: „Orice joacă și oricând, vrea să câștige cu orice preț. E o întrebare dificilă dar sunt mulți factori care pot influența asta.

Dacă m-ai fi întrebat în urmă cu un an, aș fi spus că are asigurat un loc în top 20. După Wimbledon am spus că noua ei țintă e top zece”.

Ba mai mult, fostul antrenor al e sigur că dacă va reuși să mențină același ritm și nu va suferi nicio accidentare gravă va putea să devină numărul unu mondial.

„Dar acum voi spune că are potențial să ajungă în top cinci. Dacă accidentările o vor ocoli și dacă va continua să fie constantă în evoluții, atunci limita e cerul”, a declarat Roman Kelecic.