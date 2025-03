Un fost antrenor al FCSB laudă Dinamo înainte de derby: „Îmi place foarte mult de Kopic”. Cum vede lupta la titlu. Exclusiv

Leo Strizu a oferit un interviu pentru FANATIK . Fostul principal al campioanei României a comentat absențele importante din lotul lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

Leo Strizu, surprins plăcut de Dinamo înainte de derby-ul cu FCSB: „Vor conta foarte mult aceste absențe”

Leo Strizu nu mai pregătește nicio echipă , însă urmărește îndeaproape echipe. Fostul atacant a întors derby-ul de pe Arena Națională pe toate părțile.

FCSB, probleme mari cu accidentările… Cât va conta la meciul cu Dinamo?

– Din punctul meu de vedere au cel mai bun lot. Sunt ceva absenți, într-adevăr. Mie îmi place foarte mult de Zeljko Kopic. A adus foarte multă agresivitate și a creat disciplină de joc. Îmi place foarte mult zona centrală și defensivă. Nu poți să spui că va fi un meci ușor. Va fi un meci echilibrat în care vor conta foarte mult aceste absențe ale FCSB.

Chiar dacă au un lot foarte bun, cu aceste lipsuri va fi mai greu. Cel mai important om pe fază ofensivă și poate și pe apărare este clar Darius Olaru. Dacă îmi aduc aminte ce era în bandă acum un an și ceva… Radunovic, Olaru și Florinel Coman. Acum potențialul a scăzut enorm de mult.

Atacantul Leo Strizu, impresionat de Daniel Bîrligea

Care credeți că e marele câștig al FCSB?

– . Și asta o pot spune ca fost atacant. Șut e iar un câștig mare. A crescut mult, are maturitate în joc și a început să facă foarte bine și faza ofensivă. A fost la nivel înalt meci de meci.

E mare favorită FCSB cu Dinamo?

– Un pic favorită. Aș merge pe un 55%, dar va fi un derby echilibrat. FCSB e favorită din punct vedere individual. La nivel de echipă, lucrurile sunt mai echilibrate. Mi-a plăcut foarte mult de Kopic pentru că a implementat o dorință și o răutate… Au un grup foarte bun, care se apără excelent.

Ținând cont de valoarea CFR-ului, Craiovei sau chiar și Rapid, eu cred că sunt peste Dinamo ca valoare a lotului din punctul meu de vedere. Se va juca. Și Rapid e echipă bună. Nu știu dacă sunt a 6-a echipa Dinamo, cred că sunt totuși peste Universitatea Cluj, care ușor-ușor o să piardă teren în lupta pentru câștigarea campionatului. Cu toate că au jucători cu experiență și de valoare, dar una peste alta parcă Dinamo ca echipă e peste în ultimele etape.

Leo Strizu știe ce a adus în plus Mirel Rădoi la Universitatea Craiova: „Îmi plac antrenorii care mor pe sabia lor”

Se vede mâna lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova?

– Nu vreau să fac eu o diferență între el și Costel Gâlcă. Amândoi sunt antrenori foarte buni. Doar că am fost întotdeauna pentru antrenorii care își spun punctul de vedere indiferent dacă patronul se bagă peste ei, adică antrenorii care mor pe sabia lor.

Îmi place și de Gâlcă pentru că are și el autoritate. Mirel Rădoi are un mentor foarte bun și mă refer la Cosmin Olăroiu. Și cred că va avea performanțe importante. Îl apreciez pentru că este foarte tipicar. E genul de antrenor care își expune principiile și teoria la fiecare meci.

V-a impresionat parcursul FCSB din cupele europene?

– Sincer, da. Exceptând „dubla” cu Lyon. A fost ceva extraordinar. Cunoscându-i bine pe jucători, că îi vedeam la antrenamente și la jocuri, au un lot foarte bun, cu jucători deja consacrați. Când întâlnim echipe mai puternice e mai greu.

Cum poate FCSB să se bată de la egal la egal cu echipe ca Olympique Lyon: „Atunci poți să emiți pretenții”

Ce ar trebui să facă FCSB să treacă la nivelul următor?

– E nevoie de bani mulți. Totul se duce unu la unu. Ce faci? În momentul când o să ajungă și România la o economie bani și un club care să facă bani și să producă jucători de 3, 4-5 milioane, atunci poți să emiți pretenții. Ce să faci cu echipe care au loturi de 200 de milioane de euro și tu ai de 30? E greu. Noi vorbim acum de Lyon care e pe locul 5 în Franța, nu vorbim de echipe de Champions League, de Manchester United și de alte echipe cu sute de milioane de euro buget.

Compari Dacia cu Mercedes sau BMW? Trebuie să ne propunem ca anul viitor să avansăm încă puțin, dar nu poți să crești peste noapte. De talent totuși n-am dus lipsă niciodată. Totul însă merge în paralel și cu țara din care faci parte. Mă gândesc la putere, la infrastructură, la tot. Mai sunt și excepții însă, cum e Portugalia, Croația, dar tot țările puternice domină. Și tot cei puternici se pregătesc și trag și mai mult.

Cu Meme v-ați împăcat?

– Nu, nu. Avem fiecare drumul lui. Pe mine nu mă deranjează și n-am plecat de la FCSB cu ranchiună. Mi-a rămas aproape. A fost un episod urât și Doamne ferește să nu fie altele mai rele.

Cum vede Leo Strizu lupta la titlu: „Abia a început războiul”

Cum vedeți lupta la titlu?

– Cred că tot FCSB e favorită. Eu i-aș include și pe Rapid aici. CFR și Craiova. Dacă e să mă iau după ultimul al lui Clujului cu Craiova, aș zice că CFR e principala contracandidată. Dacă aș lua în calcul celelalte meciuri ale Craiovei n-aș lăsa-o departe de FCSB și CFR Cluj. Deci poate CFR și Craiova pe același loc. Contează foarte mult ce vor face în meciurile directe. Vom vedea, abia a început războiul.

Vor fi multe lupte ale lui Rădoi, Dan Petrescu, Șumudică și bineînțeles că și cei doi de la FCSB. Poate că împreună vor face în așa fel încât să țină echipa la standardele din cupele europene. Va conta foarte mult acum valoarea lotului și cine îți intră de pe bancă. Dinamo aici are cele mai multe probleme. Și U Cluj cred.

Când vă revedem la o echipă? Nu mai antrenați de 2 ani…

– Eu sunt un tip care nu a tânjit niciodată după oferte. Poate am făcut o greșeală când am plecat de la echipa a doua și m-am dus la echipa mare. Nu știu cât o să reușesc eu să îmi fac loc la cât de capricios sunt și ce orgoliu am.

Discuții am avut, dar doar la Liga 2. Mă înham la orice proiect care are principii sănătoase și se dorește performanță, chiar dacă e și Liga 3. În rest nu mă interesează de supraviețuire.