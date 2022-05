Un fost antrenor al lui CFR Cluj anunță o nouă politică în Gruia: „Trebuie să fie o schimbare. Vor pleca mulți jucători!” Exclusiv

Dorinel Munteanu a vorbit despre performanța uriașă a lui Dan Petrescu și e sigur că CFR Cluj se va întări cu cel puțin 3-4 jucători importanți pentru cupele europene și vor domina în continuare în Casa Pariurilor Liga 1.

Dorinel Munteanu știe cum va arăta CFR-ul lui Dan Petrescu din sezonul viitor: „E clar că trebuie să fie o schimbare”

Dorinel Munteanu a declarat că la CFR Cluj nu se mai poate vorbi despre un secret, ci deja de o tradiție care îi poate purta și în sezonul viitor către titlu, deși clubul s-a confruntat cu multe probleme financiare: „Numai când vorbim de cinci titluri la rând înseamnă foarte mult. Acolo nu e întâmplare, nu mai este valoarea unui jucător, este ideea lui Dan Petrescu și formarea unui vestiar foarte puternic. Un grup care a trecut prin multe, au fost probleme cu banii, dar au rămas uniți. Nu cred că mai poate fi vorba de un secret pentru că deja e al cincilea titlu”.

Marcel Răducanu a declarat că CFR Cluj ar putea să domine campionatul României cel puțin încă cinci ani, așa cum o face Bayer Munchen în Bundesliga, iar Dorinel Munteanu susține același lucru: „E deja o tradiție, aduce jucători, care la rândul lor respectă clubul prin rezultate. E posibil să mai câștige mulți ani la rând campionatul. Sunt de acord cu Marcel Răducanu. Dacă e liniște, chiar dacă sunt ceva probleme financiare, vor găsi soluții. E un club foarte puternic”.

Dorinel Munteanu anunță , însă e convins că Dan Petrescu va aduce jucători cel puțin la fel de valoroși: „Mă aștept să plece mulți jucători pentru că media de vârstă este una foarte ridicată și acești jucători și-au îndeplinit cu prisosință toate dorințele. E clar că trebuie să fie o schimbare la CFR Cluj. Sigur vor pleca vreo cinci jucători care nu mai pot să joace la un nivel înalt în cupele europene. E destul de deștept Dan Petrescu să transfere 3-4 jucători pentru cupele europene.

Cu toate acestea, „Munti” e sigur că veteranul Ciprian Deac va fi titular și în sezonul viitor la CFR Cluj: „Cipi Deac e un jucător atât de profesionist cum nu am văzut. Are un randament excelent și stă foarte bine fizic. Sigur ar putea să mai joace cel puțin un an la nivel înalt, dar e firesc să nu mai fie convocat la echipa națională”.

Dorinel Munteanu pune capăt suspiciunilor legate de arbitraj: „Arbitrajul nu a fost decisiv. Au fost greșeli omenești”

Dorinel Munteanu nu e de acord că arbitrajul a decis titlul în acest sezon și nu se poate vorbi despre erori intenționate într-o anumită direcție: „Arbitrajul nu a fost decisiv. FCSB a avut 5-6 jocuri foarte bune. Au fost greșeli omenești la FC Voluntari – FCSB și la CFR Cluj – Universitatea Craiova. Nu a fost nimic intenționat și cred că VAR-ul va rezolva aceste probleme”.

Fostul jucător al FCSB și CFR Cluj nu e sigur că echipa lui Toni Petrea ar fi reușit să câștige titlul dacă i-ar fi avut în teren pe și Dennis Man: „E greu de spus dacă ar fi luat titlul cu Moruțan și Dennis Man. CFR-ul a condus tot campionatul și puteau să facă 100 de puncte. Au fost aproape, oricum”.

Dorinel Munteanu nu înțelege totuși cum a putut să se încurce FCSB în meciul cu FC Voluntari: „Steaua a avut meciul cu Voluntari la discreție. Puteau să dea 2-3 goluri. A fost o întâmplare”.

Dorinel Munteanu consideră normală decizia lui Petrescu de a trimite acasă titularii înainte de meciul cu FCSB

lista jucătorilor pe care Dan Petrescu i-a trimis în vacanță și îi ia apărarea antrenorului lui CFR Cluj după ce a fost : „Era normal să trimită jucătorii în vacanță să se odihnească, mai ales cei în vârstă. Dan Petrescu nu mai era interesat de acest meci.

Poate l-a luat și pe Dan Petrescu valul. Nu cred totuși că a înjurat Steaua. A fost multă presiune și tensiune în acest final de sezon. Nu consider că este contestat de toată lumea, mai sunt mulți care îl apreciază și îl iubesc”, a declarat Dorinel Munteanu în exclusivitate pentru FANATIK.