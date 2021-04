Un fost antrenor al lui Dinamo și CFR Cluj, analiză înainte de derby: „Va fi imposibil pentru ei să câștige în Gruia!” Exclusiv

Un fost antrenor al lui Dinamo și CFR Cluj a analizat pentru FANATIK derby-ul din Gruia și consideră că „alb-roșilor” le va fi aproape imposibil să câștige împotriva campioanei României.

Gheorghe Mulțescu a avut coșmaruri înainte de meciul cu CFR Cluj și are infirmeria plină! Nu mai puțin de șase jucători sunt indisponibili, singura veste bună fiind revenirea lui Adam Nemec, anunțată în exclusivitate de FANATIK.

De cealaltă parte, Edi Iordănescu are și el în continuare probleme cu jucătorii infectați cu coronavirus, în timp ce jucătorii recuperați nu au mai jucat un meci oficial de pe 14 martie, adică de aproape o lună de zile!

Vasile Miriuță a analizat plusurile și minusurile lui CFR Cluj și Dinamo înainte de derby: „Sunt peste ei la toate capitolele!”

Vasile Miriuță, fostul antrenor al lui Dinamo și CFR Cluj, a analizat în exclusivitate pentru FANATIK derby-ul dintre cele două formații, în care o vede ca mare favorită: „Pentru Dinamo e un meci foarte, foarte greu, iar CFR-ul poate e un pic demoralizată că vine după acea înfrângere dură cu FCSB-ul, plus că au avut jucători infectați cu COVID-19. E foarte important pentru Edi Iordănescu și băieți să câștige, indiferent de jocul prestat. Punctele nu ți le ia nimeni la final!”, a spus experimentatul tehnician.

Fostul antrenor al ardelenilor consideră că CFR Cluj îi domină pe „câini” la toate capitolele, iar revenirile jucătorilor care au fost infectați cu COVID-19 sunt importante, dar ar putea și un dezavantaj că nu sunt 100% pregătiți, după ce au lipsit de la antrenamente: „CFR Cluj e peste Dinamo la toate capitolele! Rondon, Costache, Cipi Deac, Debeljuh vor reveni, doar că nu știu cum stau cu pregătirea fizică. S-ar putea și ăsta să fie un dezavantaj și nu știu dacă pot juca 90 de minute. Mai sunt ceva probleme. Pereira e și el infectat, dar nu cred că e o pierdere importantă pentru CFR. Nu a jucat foarte mult și are cine să intre în locul lui. Nu văd o problemă”, a mai explicat Miriuță.

Dinamo și CFR Cluj sunt cele mai lovite echipe de COVID-19 din Casa Pariurilor Liga 1, însă Vasile Miriuță e convins că cele două cluburi au luate toate măsurile și nu sunt de vină pentru noile infectări: „Nu ai ce să faci când te lovește COVID-ul, suspendările și accidentările! Nu cred că e vina nimănui. Sunt singur că antrenorii și conducerea a luat toate măsurile de siguranță. Te poți infecta oricând, oricum! Ăsta e virusul și e inevitabil”.

Plusurile și minusurile lui Dinamo în viziunea lui Vasile Miriuță: „În rest, nu văd niciun plus!”

Miriuță e convins că Dinamo nu se va arunca în atac, în timp ce jucătorii lui Edi Iordănescu vor pune presiune din primul minut al partidei. „Câinii” ar putea compensa lipsa de valoare, doar printr-o atitudine extraordinară și un plus de noroc: „Dinamo știm cu toții ce probleme și absențe au! Lipsește Achim care e un jucător important, Anton nu e refăcut, la fel și Steliano Filip. Le va fi aproape imposibil! Poate doar cu atitudine, determinare și un dram de noroc! Au forță, calitate și sunt foarte experimentați! Sincer, chiar nu au cum să pună probleme mari în seara asta, chiar dacă mă aștept să fie un meci destul de încins. Nu cred că Dinamo vine să atace în valuri la Cluj, iar CFR-ul va pune presiune pe ei din primul minut!”.

Singurul plus pentru Dinamo după părerea lui Miriuță este revenirea lui Adam Nemec, însă CFR-ul va face totul pentru a se apropia la doar un punct de rivala FCSB: „Singurul plus pentru Dinamo e revenirea lui Adam Nemec. În rest nu văd niciun plus! Eventual doar dorința și o ardoare enormă pentru a ieși din acestă situație și prin care să compenseze diferența de valoare din teren. Au mare nevoie de un atacant cu experiență! Eu îl cunosc foarte bine, l-am avut și eu și e unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Dinamo, e incisiv, are forță, dar CFR-ul e mare favorită după egalul dintre FCSB și Craiova. Dacă bat, se apropie la doar un punct înainte de ultima etapă a returului! Își vor dori cu orice preț victoria”.

„CFR-ul nu prea primește gol, mai ales pe teren propriu, unde sunt aproape imbatabili! Nu cred că Dinamo are cum să obțină ceva de la acest meci! Au fost o forță acasă indiferent de ce antrenor au avut. Forța grupului face diferența la CFR Cluj! Asta sigur va face diferența”.

Vasile Miriuță: „La Dinamo nu are cum să fie o atmosferă bună!”

„O altă problemă pentru Dinamo cred că e atmosfera de la echipă! Oricât ar încerca Gigi Mulțescu, acolo nu are cum să fie o atmosferă bună în cadrul echipei! Nu are cum să fie! Și dacă îți dorești, problemele ies la suprafață în cel din urmă. E și o lipsă de încredere a jucătorilor care atârnă foarte greu!

E foarte greu pentru nea Gigi Mulțescu să schimbe ceva acum, chiar dacă e un antrenor bun și cu mare experiență. Depinde mai mult de jucători decât de el! La ei e cheia! Sunt două echipe care îmi sunt foarte dragi și pe care le-am antrenat. Cel mai bun să câștige!

Dacă eram liber, da, de ce nu! Chiar dacă lumea zice că aici sunt la Liga a treia. Știi cum e? Puțini mai sunt oameni de cuvânt în lumea asta a fotbalului, cu respect și onoare! Nu zic eu că cine sunt eu, dar eu încă mai am onoare și niciodată nu am plecat de unde am zis că rămân și m-am angajat la ceva. Nici când am fost la CFR, nici la Sibiu! Mi s-a terminat contractul și am plecat. Dacă ai onoare, indiferent cât de greu e, rămâi unde te-ai înhămat la acel proiect”, a declarat Vasile Miriuță în exclusivitate pentru FANATIK

„Nu mă așteptam niciodată ca Dinamo să ajungă în halul ăsta! Nici în cele mai negre vise pe care ți le poți imagina! Nu știu ce se va alege de clubul ăsta! Suporterii nu pot plăti la infinit toate datoriile, bugetul și salariile! E o tragedie și un dezastru ce au făcut spaniolii ăștia! Cum au fost lăsați la noi în țară și primiți în casa celui mai mare club din România! Numai cei de acolo pot să știe.Contra probabil îi știa. Așa am înțeles că îl cunoștea pe unul dintre ei de la Getafe, pe Juan Melero. Repet, e o tragedie ce se întâmplă acum!" – Vasile Miriuță