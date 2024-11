Un fost antrenor din SuperLiga i-a analizat pe Gigi Becali și Adrian Mititelu: ”Este normal să existe și erori”. Video

Fost antrenor al FC U Craiova lui Adrian Mititelu timp de 4 luni, italianul Giovanni Costantino a avut numai cuvinte de laudă la adresa patronului clubului oltean, la fel ca și pentru Gigi Becali.

Gigi Becali și Adrian Mititelu, văzuți prin ochii antrenorului Giovanni Costantino

Deși a petrecut o perioadă destul de scurtă în fotbalul din România, antrenorul italian Giovanni Costantino a explicat pentru FANATIK care sunt asemănările dintre Gigi Becali și Adrian Mititelu și pentru ce îi apreciază extrem de mult.

”Pasiunea lui Becali este incredibilă, la fel cum este și pasiunea lui Mititelu. Am un respect foarte mare pentru oameni ca Becali și Mititelu. Este normal să existe și erori atunci când lucrezi, dar această pasiune este foarte importantă.

În Italia sunt multe cluburi cu investitori americani sau din altă parte a lumii, dar este important ca președintele să aibă o reală pasiune. Iar Mititelu și Becali au această pasiune”, a declarat Costantino, pentru FANATIK.

Costantino crede că FC U a retrogradat din cauza lui Mititelu

În vârstă de 40 de ani, antrenorul italian a fost numit pe banca tehnică a FC U Craiova în octombrie 2023 și , după ce a înregistrat 7 victorii, 3 rezultate de egalitate și 8 înfrângeri în toate competițiile.

Giovanni Costantino, singurul antrenor cu care Adrian Mititelu a învins FCSB, a avut un după încheierea colaborării cu FC U Craiova și a precizat că va rămâne cu amintiri frumoase după această experiență.

Două luni mai târziu, după ce FC U Craiova a retrogradat din SuperLiga, într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK tehnicianul italian .

”FC U nu avea o echipă care să retrogradeze. Din păcate, sunt unele situații care, văzute din interior, sunt înțelese. Am spus că avem nevoie de o pregătire diferită, dar nimeni nu m-a ascultat. Am cerut să aducem câțiva jucători, dar nu s-a întâmplat.

Am spus că cineva din echipă trebuia să fie exclus, dar nu am fost ascultat. Nu dau niciun nume, spun doar că nu am fost ascultat. Am spus că dacă nu sunt ascultat, echipa riscă să retrogradeze. În schimb, mi s-a spus că fără jucătorii pe care eu voiam să-i dau afară echipa ar retrograda. Dar am avut dreptate eu”, a afirmat Costantino.

Care e asemănarea între Becali și Mititelu