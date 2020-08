Un fost antrenor la FCSB crede că CFR va fi din nou campioană. Condiția ca ardelenii să ia al patrulea titlu consecutiv

Ilie Stan (52 de ani), fost antrenor la FCSB între 2011 și 2012, și în prezent tehnician al Gloriei Buzău, este de părere că CFR Cluj va continua să câștige campionatul dacă Dan Petrescu (52) va rămâne pe banca formației din Ardeal.

Antrenorul Gloriei nu îi acordă șanse FCSB-ului în lupta pentru campionat cu Dan Petrescu și crede că actuala campioană își va continua dominația începută acum trei ani.

„Dacă mai rămâne Dan Petrescu încă 3 ani aici, în România, de 3 ori va câștiga campionatul. Are o experiență extraordinară, are un lot omogen, am văzut că acum a mai adus 1-2 jucători”, a spus Ilie Stan.

”Dacă rămâne Dan Petrescu, tot CFR va câștiga campionatul”

„Mă refer la continuitatea antrenorului, la modul în care are mână liberă, nu e ușor să îi faci pe ceilalți să înțeleagă că antrenorul trebuie să decidă totul din punct de vedere organizatoric, al programului, al transferurilor.

Vedeți că are al treilea an, deja echipa este omogenă. Eu cred că a fost un ghinion cu Dinamo Zagreb, faptul că nu s-au calificat. De asta zic că tot CFR va câștiga campionatul”, a mai spus Stan pentru Gsp.

”Știți cum e… în campionatul românesc mergem cum mergem, dar la meciurile din Europa League, din Liga Campionilor este problema, acolo se vede valoarea echipei”, a încheiat Ilie Stan.

FCSB nu a mai câștigat titlul de 6 ani



CFR Cluj a început să domine Liga 1 în sezonul 2017-2018. Ardelenii au acumulat atunci 50 de puncte, cu unul mai mult față de locul doi ocupat de echipa lui Gigi Becali.

În stagiunea următoare, lupta pentru campionat a fost dată tot între cele două echipe. CFR Cluj a strâns 50 de puncte, iar vicecampioana a avut cu două mai puține.

Situația s-a schimbat în sezonul recent încheiat. CFR s-a impus din nou în lupta pentru titlu, dar echipa cu care s-a luptat a fost Universitatea Craiova. FCSB nu a mai câștigat titlul din sezonul 2014-2015.

