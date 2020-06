Un fost atacant al FCSB-ului dezvăluie cum a fost Bergodi demis de Becali: „Toți ne-am dus să-l aducem înapoi!”

Romeo Surdu, fostul atacant al FCSB-ului, a povestit cum Cristiano Bergodi a fost demis de Gigi Becali, la pauza meciului cu Sheriff Tiraspol, din grupele Europa League, încheiat 0-0.

Cum a fost demis Cristiano Bergodi de Gigi Becali de la FCSB

Romeo Surdu a dezvăluit situația tensionată de la pauza meciului dintre FCSB și Sheriff Tiraspol, din grupele Europa League, moment în care patronul Gigi Becali a intrat în vestiar să-și critice jucătorii, spre indignarea lui Cristiano Bergodi, antrenorul de atunci al „roș-albaștrilor”.

„Când Bergodi a intrat în vestiar, Becali era acolo deja. ’Vă faceți de râs, nu vă e rușine?’. Bergodi nu i-a spus ’Te rog frumos să ieși’, i-a spus altfel. Nu mai țin minte exact ce.

Apoi Becali i-a spus că de mâine nu mai e antrenor și asta a fost. Toți jucătorii ne-am dus după el să-l aducem înapoi, e un om magnific. O să vedeți ce o să facă la Craiova, e un super antrenor”.

„Domnul Becali mai venea în vestiar și făcea ca trenul în gară!”

Romeo Surdu a continuat și a povestit și alte întâmplări din vestiarul FCSB-ului, care îl au ca protagonist pe Gigi Becali, despre care spune că făcea precum „trenul în gară” când venea în vestiarul echipei.

„Da, este adevărat că băga jucători titulari, chiar dacă nu meritau. Dar la un moment dat îi și aruncă. Cum a fost perioada mea la Steaua.

Când vine un jucător nou acolo, trebuie să joace 100%. Indiferent că este sau nu în formă. După fiecare perioadă de pregătire, știam că nu joc titular.

Eu mă pregăteam pentru următoarea lună. Știam că cine vine la Steaua, nu poate să facă față. Îmi așteptam șansa. Domnul Becali mai venea în vestiar și făcea ca trenul în gară”, a mai spus Romeo Surdu pentru gsp.ro.

„Dacă nu mă pregăteam și nu îmi vedeam de treabă, cădeam psihic, era demoralizat și nu mai jucam niciodată la Steaua. De bine, de rău, am jucat aproape 100 de meciuri.

Nu am jucat pe poziția care mie mi-ar fi plăcut, atacant. Dacă jucam atacant cu siguranță lucrurile ar fi fost altfel. Domnul Bergodi m-a pus atacant când a venit la Steaua, jucam cu Bogdan Stancu și așa am ajuns și la echipa națională.

Când am jucat atacant, am fost senzațional și am ajuns la națională”, a mai spus fostul atacant al FCSB-ului.