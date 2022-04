Un fost Balon de Aur despre viitorul Balon de Aur. Jean-Pierre Papin îl vede favorit pe Karim Benzema: “Are absolut totul”

Jean-Pierre Papin, fostul mare atacant francez din anii ’80-’90, a declarat, într-un interviu acordat cotidianului L’Equipe, că starul lui Real Madrid, , are toate argumentele pentru a câștiga Balonul de Aur în 2022. Laureat al prețiosului trofeu individual în 1991, Papin este impresionat de regularitatea performanțelor lui Benzema și a mărturisit că, din același motiv, i-ar fi acordat Balonul din 2021 lui Robert Lewandowski.

Papin: Voturile ar putea schimba câștigătorul

Ați declarat recent că Benzema are un pas în față în cursa pentru Balonul de Aur. Ce l-ar putea împiedica să câștige?

ADVERTISEMENT

– Voturile. Nu toți gândesc ca mine. Dar ceea ce face Karim de la începutul sezonului îți rămâne în minte. Când reușești o triplă în Champions League, asta punctează mai mult decât o fac ceilalți. Fiecare votant va acționa în funcție de ceea ce a văzut, dar mi-e greu de crezut că nu au văzut cele două triple ale sale.

Când ați câștigat Balonul de Aur, ce credeți că a înclinat balanța în favoarea dumneavoastră?

ADVERTISEMENT

– Cred că echipa Franței. În acel an, în care am fost invincibili, ne-am calificat la EURO 1992, câștigând toate meciurile. Am făcut un sezon perfect. Am înscris goluri în toate direcțiille, am fost golgeterul campionatului Franței cu Marseille. Apoi, a mai fost lobby-ul fiecărui club, al mass-media etc.

Prezența sa la Real Madrid l-ar putea ajuta să obțină această recompensă individuală?

– Cu siguranță, este o armă suplimentară. O armă importantă în plus.

“Nu m-am gândit nicio clipă că aș putea câștiga Balonul de Aur”

În 1991, nu ați câștigat niciun trofeu internațional. Dacă Benzema nu va câștiga Champions League anul acesta, rămâne totuși favorit la Balonul de Aur?

ADVERTISEMENT

– Sincer, nu știu. Astăzi, este foarte important să câștigi Champions League. Dar în ochii mei, dintre jucătorii care îl pot depăși din echipele calificate în sferturi, mai este doar .

Nu Sadio Mane?

– Nu, nu cred.

În 1991, în ce moment ați început să vă spuneți că ați putea…

– Niciodată! Nu m-am gândit niciun moment că aș putea câștiga Balonul de Aur. Nu am jucat niciodată pentru acest trofeu! Pentru mine, să câștig Balonul de Aur a fost cea mai mare surpriză a carierei mele. Nu putem spune: “Voi fi Balon de Aur”. Devenim. Dar sunt atâtea criterii importante încât mi se părea imposibil că voi fi.

ADVERTISEMENT

Papin i-ar fi acordat Balonul de Aur în 2021 lui Lewandowski

Există vreun risc ca Benzema să fie obsedat de ideea de a deveni?

– Nu, nu cred. Este un trofeu pentru care nu trebuie să te pregătești să îl câștigi. Apoi, când evoluezi la un club mare, când strălucești în echipa națională, când mergi departe în Champions League, e posibil să simți că ar putea veni.

ADVERTISEMENT

Ce vă impresionează astăzi cel mai mult în jocul lui Benzema?

– Constanța performanțelor sale. Se simte că este matur, mai ales mental, și că totul este ușor pentru el. Este mereu bine plasat și mereu face gestul potrivit. Astăzi, cei trei care ies în evidență sunt Karim, și Lewandowski. Nu văd cine altcineva să se apropie de Balonul de Aur. Pentru mine, va fi unul dintre cei trei chiar dacă, după eliminarea lui PSG din Champions League, va fi mult mai dur pentru Kylian.

Aveți sentimentul că Benzema este tot mai puternic de la un an la altul, încă la 34 de ani?

– Nu, este mereu performant. Este și cazul lui Lewandowski de vreo 3-4 ani. De aceea, pentru mine, atacantul lui Bayern era o evidență pentru acest trofeu.

“Benzema nu mai are nimic de învățat”

Ce aspect al jocului său considerați că mai poate fi îmbunătățit?

– Dar are deja totul. Unde vreți să își mai amelioreze jocul? A învățat să înscrie cu capul. Karim știa că era unul dintre minusurile sale. Priviți cele două goluri din turul cu Chelsea: este magnific! Nu, nu mai are nimic de învățat în plus.

Ce ar putea lua de la Papin, Balonul de Aur din 1991?

– Golurile excepționale, din când în când. De fapt, nimic… Are deja totul.