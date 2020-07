Un fost campion al României cu Dinamo U19 a rupt tăcerea şi îi acuză pe “câini”: “Şi-au bătut joc de mine, am stat un an degeaba”

Academia unui club reprezintă stâlpul de rezistență al unui club profesionist, însă, în Liga 1, prea puține echipei pun preț pe dezvoltarea fotbalului juvenil.

Pe 3 iunie 2017, Dinamo devenea campioana României la U19 după ce o învingea pe Viitorul, la penalty-uri. Chiar dacă au avut o generație extraordinară, bucureștenii nu au reușit să îi țină pe tineri și să îi ducă spre drumul performanței.

Padbol, noul sport care face ravagii în România, atrage tot mai mulți foști jucători de prima ligă. Astfel, în cadrul „Turneului Olteniei”, desfășurat la Craiova, am dat de un fost campion al României cu Dinamo U19, iar acesta nu a ezitat să vorbească despre cum dinamoviștii și-au bătut joc de el.

Romanian Padbol Tour este organizat sub tutela Asociației Române de Padbol, fondat pentru a creea competiții între cluburi, echipe și jucători la nivel național, dezvoltând sportul ca și vizibilitate și calitate.

Turneele naționale au rolul de a crește numarul de jucători și practicanți de padbol de la an la

an, urmând ca în viitor, competițiile să se dezvolte pe diferite nivele valorice. Astfel, la sfârșitul săptămânii trecute, în Bănie, s-a desfășurat „Turneul Olteniei”. La această competiției au luat parte și foști jucători de primă ligă, ca Olivian Surugiu sau Florin Cristian Vasile, jucător debutat de Florin Bratu la Dinamo.

În mai 2018, tehnicianul Bratu a dat șansa unui jucător din pepiniera proprie să debuteze în prima echipă a „câinilor”. Campion al României cu Dinamo U19 și marcator în UEFA Youth League, Vasile a jucat alături de tatăl său pentru formația „Lia Manoliu 1”, ocupând locul secund. Într-o intevenție la Oltenia TV, fostul jucător al lui Dinamo nu a ezitat să vorbească despre perioada petrecută la bucureșteni: „Am debutat în Liga 1, la Dinamo, dar sunt multe măgării pe acolo și nu pot să vorbesc mai mult.

Am debutat la sfârșitul anului 2018. Florin Bratu era antrenor. Ne-a debutat și după a uitat de noi. Eu spun că dacă se continua proiectul cu tinerii, acum, Dinamo nu se mai bătea la retrogradare, ci era acolo, la play-off. Și-au bătut joc de mine. Am avut un contract dificil cu cei de acolo și am stat un an degeaba.

„Am jucat la Tuneri și cred că mă întorc acolo”. Cum s-a apucat de padbol

Sunt liber de contract, am mai jucat pe la Tunari, în liga a 3-a și cred că mă întorc acolo. Așa a vrut Dinamo, să ajung de la Liga 1 la Liga a 3-a. E cam greu să mai merg să joc în prima ligă, dar sper. Trebuie să ai și pe cineva să te ajute, chiar dacă le spun că am debutat la Dinamo.. nu îi interesează. Ce să mai vorbesc cu Bratu? Mi-a zis că nu mai are nevoie de mine.. Nu știu ce s-a întâmplat, pur și simplu s-a strigat relația între noi. Zicea că e Nistor pe postul meu. Dinamo e într-o situație foarte grea. Au șanse să se salveze, dar e greu la cum joacă. Le-ar prinde bine o liga a 2-a, ca să poată să refacă echipa. Așa nu mai merge! Astea sunt blesteme de la foști jucători de care și-au bătut joc.”

Padbol s-a născut în anul 2008, în La Plata (Argentina) și a fost patentat în anul 2011. Cel care a inventat acest sport, (pe care ulterior l-a si pantentat) se numeste Gustavo Miguens, architect argentinian. În luna mai 2015 a avut loc lansarea oficială Padbol în Romănia, printre personalitățile care au luat parte la eveniment sau care au încercat padbolul fiind Gheorghe Hagi, Cristian Bivolaru, Dumitru Dragomir, Carmen Tocală, Mircea Sandu, Bogdan Stelea, Valeriu Argăseală, Mihai Stoichiță, Gigi Mulțescu, Adrian Neaga, Giani Kirița, Sorin Parschiv, Sorin Ghionea, Ianis Hagi, precum și mulți alții.

Florin Cristian Vasile a participat la „Turneul Olteniei” alături de tatăl său. Cei doi fac echipă și în competițiile internaționale, la care au rezultate foarte bune: „Tata joacă de foarte mult timp tenis de picior. Așa am ajuns să joc și eu cu el. Eu am 21 de ani și de mulți ani joc alături de el. Nu știu ce carieră poți să faci din padbol, e un joc de distracție. Noi jucăm tenis de atâția ani, totuși, poate reușim să facem ceva cu acest sport. Avem teren de padbol și la Lia Manoliu, dar jucăm tenis cu piciorul mai mult. Nu se pune problema să avem conflicte între noi, eu, tata și Mauro. Suntem o echipă bună și unită”, a mai adăgat acesta la Oltenia TV.