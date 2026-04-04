Un fost campion al României intră în cușca RFX. Cine îi va fi adversar și când va avea loc lupta

Deși a ajuns la vârsta de 40 de ani, fostul atacant Cristi Bud, campion al României cu CFR Cluj, a acceptat provocarea de a lupta în cușca RFX. Adversar îi va fi un nume important din lumea show-biz-ului.
După ce în urmă cu un an a decis să-și încheie cariera de fotbalist, Cristi Bud a surprins cu hotărârea de a intra în lumea sporturilor de contact. El va urma să lupte în cușcă, pe 21 aprilie, la București, în cadrul evenimentului RXF Next Fighter 29.
Conform prosport.ro, adversarul fostului fotbalist născut la Baia Mare va fi dansatorul Emanuel Neagu, finalist la emisiunea ”Survivor România”, ediția 2020, iar lupta se va desfășura pe reguli de box.
Dansator profesionist și coregraf, Emanuel Neagu este cunoscut pentru numeroasele sale apariții televizate în emisiuni de divertisment sau culinare. El a făcut parte din echipa de dansatori ai lui WRS, cel care a reprezentat România la Eurovision 2022.
Cristi Bud este un fost atacant care are în palmares patru trofee importante. A câștigat două titluri de campion al României cu CFR Cluj (2010, 2019), dar și Cupa României (2010) alături de formația din Gruia. Este, de asemenea, campion al Republicii Moldova cu Milsami Orhei (2015).
A făcut junioratul la Minaur Baia Mare, dar debutul la seniori l-a avut la Liberty Oradea. Apoi a mai jucat pentru Gaz Metan Mediaș, CFR Cluj, FC Bihor, Debrecen, Pandurii Târgu Jiu, Milsami Orhei, ACS Poli Timișoara, Concordia Chiajna Yverdon, Turris Oltul Turnu Măgurțe și și-a încheiat cariera la FC Baia Mare.
Galele RFX au oferit în nenumărate rânduri lupte care au stârnit multă vâlvă. Una dintre ele a fost cea în care Perversul de pe Târgu Ocna le-a învins categoric pe Bettyshor & Roxana Țuțu, spre amuzamentul publicului.
Lupta inegală din cadrul galei RFX a ajuns și în presa internațională. ”Luptă brutală și inegală între două femei și un bărbat. Perversu’ le-a învins pe adversarele lui, Bettyshor și Roxana Mihaela Țuțu, în 5 minute”, a scris Marca, în timp ce argentinienii au notat: ”Scandal în Europa, după o luptă MMA între un bărbat și două femei. O companie din România a organizat un eveniment unic, în care această luptă a reprezentat unul dintre punctele de atracție ale serii”.