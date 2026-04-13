Un fost campion al României, verdict în cazul lui Mirel Rădoi la FCSB: ”Conflictul mocnește și cred că va izbucni”

Chiar dacă a părut că este pregătit să-i lase frâiele tehnico-tactice lui Mirel Rădoi, Gigi Becali nu a rezistat prea mult să stea departe. Dar intervenția patronului ar putea să ducă la un conflict cu antrenorul în vârstă de 45 de ani venit să salveze ce mai este de salvat dintr-un sezon cenușiu al campioanei FCSB.

De ce nu crede un fost campion al României că Mirel Rădoi va încheia sezonul cu FCSB

Afirmațiile făcute de Gigi Becali despre veteranul Vlad Chiricheș la finalul meciului câștigat cu Oțelul Galați, scor 4-0, ar putea să însemne o ruptură cu Mirel Rădoi. Fost campion al României cu Dinamo, Lucian Goian, consideră că este o chestiune de timp până va izbucni scandalul și nu crede că tehnicianul va rămâne la FCSB până la finalul sezonului.

”Nu știu dacă Rădoi rezistă până la finalul campionatului. Cred că asta e întrebarea pe care și-o puneau toți oamenii de fotbal atunci când el a semnat cu FCSB. Am spus-o mereu: aceste lucruri nu sunt în regulă, pentru că îi pui în niște situații foarte dificile pe oamenii cu care lucrezi.

Atât ca jucător, cât și ca antrenor, Mirel Rădoi a avut coloană vertebrală. Conflictul mocnește la FCSB și cred că va izbucni. Acolo sunt lucruri cu care oamenii s-au obișnuit și le văd normale, dar ele nu sunt normale. Dar sunt banii dânșilor și fiecare decide. Totuși, nu e în regulă și situația nu merge spre bine”, a declarat Goian, pentru .

Gigi Becali, decizie fermă în privința lui Chiricheș

Imediat după încheierea partidei FCSB – Oțelul Galați 4-0, din etapa a 4-a a play-out-ului din SuperLiga, și a anunțat că veteranul ”roș-albaștrilor” nu va fi în teren la baraj, chiar dacă asta ar însemna să se certe cu Rădoi.

”Nu mai zic, că se supără. El, săracul, e bătrân. E un băiat bun, a făcut lucruri mari, îi mulțumesc. Nu e bătrân în general, dar pentru fotbal este. Nu mai merge, mă, tată. Asta trebuie să înțeleagă și el, și Mirel, și toată lumea. Chiricheș nu mai poate să joace fotbal. Nu-l mai ajută încheieturile, viteza mușchilor, viteza de reacție, ligamentele… nu mai poate.

Eu văd că Chiricheș nu mai poate să joace fotbal. Nu înțelegi că nu se mai poate juca fotbal? Mirel Rădoi să nu se supere că îl critic. Nu îl critic, spun doar ce văd. Nu pot să spun despre Chiricheș că nu vrea sau că e delăsător, dar nu mai poate.

Pe mine mă interesează un singur meci: barajul. Trebuie să înțelegem că Chiricheș nu mai poate. Nici nu știam că este în echipa de start, nu vorbesc prea des cu Mirel Rădoi. Să facă ce vrea, nu mă interesează. Dar dacă va ajunge la baraj și va vrea să joace cu Chiricheș, chiar dacă mă cert cu Mirel, nu îl las, înțelegi?

Mirel are o independență pe care nu a avut-o niciodată. Nici nu știam echipa, nimeni nu o știe și nici nu mă interesează. Numai că… Chiricheș nu are cum să fie în teren la baraj. Nu putem face așa ceva, este vorba de milioane”, a spus Becali.

Cum a reacționat Mirel Rădoi după ieșirea patronului

Pus la curent cu afirmațiile făcute de Gigi Becali cu privire la Vlad Chiricheș, antrenorul Mirel Rădoi , însă este clar că nu i-a picat deloc bine ieșirea patronului.

”(n.r. – Despre criticile lui Gigi Becali la adresa lui Vlad Chiricheș) Nu aș vrea să trag concluzii de genul acum, când avem deja o victorie cu 4-0. Deocamdată prefer să nu comentez”, a precizat Rădoi, la conferința de presă.