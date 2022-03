Un fost campion cu FCSB, revoltat de implicarea lui Gigi Becali la echipă: „Trebuie să înțeleagă că nu merge așa! Fiecare cu treaba lui!”. Exclusiv

Gigi Becali a recunoscut în nenumărate rânduri că se implică la FCSB și că multe dintre schimbările efectuate în timpul partidelor sunt dictate de acesta. Din această cauză, cu omul de afaceri.

Pantelis Kapetanos, revoltat de implicarea lui Gigi Becali la FCSB

nu este de acord cu faptul că Gigi Becali se implică la echipă. Acesta îl îndeamnă pe să ofere mai multă putere antrenorului.

Totodată, Kapetanos a punctat faptul că, în opinia sa, FCSB este continuatoarea Stelei. Kapetanos a evoluat aproape patru ani la FCSB.

„Nici asta nu e bine. Trebuie să înțeleagă și el că echipa nu merge așa. Trebuie să fie un antrenor, un manager, care să comande la echipă. Ok, știu că el iubește echipa foarte mult, am fost și eu acolo. A băgat mulți bani, numai el. Dar, când am fost eu acolo, echipa a făcut performanțe. Trebuie să înțeleagă și el, să nu se implice așa mult. Fiecare cu treaba lui.

Acum, FCSB are un lot cu mulți jucători tineri. E greu să câștigi așa campionatul. Ok, sunt jucători tineri, dar trebuie să fie și jucători cu experiență. Ultimul titlu a fost câștigat în 2015. Asta nu e normal pentru FCSB. De fapt, pentru Steaua, deoarece, pentru mine, a fost Steaua. Problema, acum, asta e. Prima dată, trebuie să-și recapete numele, să fie Steaua și după să se bată pentru titlu”, a declarat Pantelis Kapetanos, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Pantelis Kapetanos: „Titlul merge la CFR!”

Cât despre lupta la titlu, fostul fotbalist grec susține că, și în acest an, CFR Cluj va ridica trofeul de campioană.

Acesta a scos în evidență și faptul că nivelul fotbalului românesc a scăzut foarte mult, față de perioada în care el evolua la FCSB sau CFR Cluj.

„Eu cred că titlul merge la CFR. Nu are cum să piardă titlul. Dar mie nu-mi place situația din România. Nivelul a scăzut mult! Asta este problema! Trebuie toți să facă ceva pentru a-și reveni fotbalul din România. Când am fost eu acolo, se luptau câte șapte-opt echipe la titlu. Acum, nu-mi place deloc! Nivelul a scăzut mult. Nu sunt echipe, nu sunt bani, nu sunt jucători! Nu știu ce s-a întâmplat.

Nici în Grecia campionatul nu e bun, dar aici sunt bani. PAOK, Olympiacos, AEK… sunt cluburi cu mulți bani, dar care nu fac echipe tari. E adevărat că nu numai cu bani poți face o echipe. Dar, în România, înțeleg că acum nu sunt mulți bani. Asta e problema în România, problema cu banii”, a mai spus Pantelis Kapetanos.

Pantelis Kapetanos: „Asta mă doare mult! Trebuie să facă o singură echipă!”

În același timp, Kapetanos deplânge războiul dintre FCSB și CSA Steaua, care a divizat suporterii roș-albaștri. Acesta își dorește ca cele două părți să ajungă la un numitor comun și să formeze, din nou, o singură echipă.

„Asta mă doare mult! Nu știu ce se va întâmpla în viitor, dar mă doare. Nu știu nici suporterii… trebuie să se pună toți la o masă, să discute și să facă o singură echipă. Nu-mi place deloc și mă doare ce văd! Asta e o mare problemă să fie FCSB, Steaua. După o văd pe Dinamo, pe Rapid. Nu-mi place deloc. Îmi doresc, în campionatul românesc, să văd echipe tari, cu suporteri, cu derby-uri.

Eu nu vreau să văd un asemenea derby (n.r. FCSB – CSA Steaua). Vreau să văd derby Steaua – Dinamo, Steaua – Rapid. Îmi doresc să fie o singură echipă. Acum, nu știu exact ce se întâmplă acolo.

Am fost anul trecut în România și m-a oprit un suporter. Mi-a zis: «Kapi, ce faci? Cum o vezi pe Steaua?». Iar eu i-am zis: «Frate, nu știu ce să zic. Eu știu că Steaua este o singură echipă»”, a încheiat Pantelis Kapetanos.