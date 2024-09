Paul Pîrvulescu a fost campion cu în perioada 2012-2015, timp în care a mai câștigat o Cupă și o Supercupă. La 36 de ani, fostul fundaș stânga a decis să încheie cariera de jucător și să devină antrenor.

Un fost campion cu FCSB și-a anunțat retragerea din fotbal. Urmează o carieră în antrenorat: “Vreau să iau licența”

Triplul a adunat 328 de meciuri ca profesionist, iar cei după 18 ani ca jucător, majoritatea petrecuți în Liga 1, a decis să încheie contractul cu ultima sa echipă, Concordia Chiajna, și să se retragă din fotbal.

a mărturisit faptul că se pregătește pentru cariera de antrenor. Primii pași îi va face în Liga a 3-a la CF Inter Ilfov, fosta Academica Clinceni. Formație pentru care a evoluat în cariera sa.

Fostul jucător al lui Gigi Becali urmează să participe la cursurile pentru licența cumulată B+A, fiind și unul dintre motivele pentru care s-a retras din activitate ca sportiv.

“Sunt OK, puțin epuizat, n-am mai trăit emoțiile astea până acum, e ceva nou pentru mine, dar încerc, ușor-ușor, să mă obișnuiesc.

În primul rând, am dorit să particip la licența cumulată B+A, unde știam că unul dintre criterii era să fiu retras din activitate. Am decis că ăsta e următorul pas pe care vreau să-l fac. Nu mi-am mai dorit să fiu fotbalist; când nu mai faci lucrurile cu pasiune, e mai bine să pui stop.

Cred că în iarnă am simțit că trebuie să mă las, fiind și accidentat. N-am făcut deloc perioada de pregătire și atunci parcă s-a rupt ceva în mine”, a declarat pentru .

Paul Pîrvulescu, despre obiectivele cu CF Inter Ilfov

“Am jucat 3 ani la Clinceni, a fost o perioadă lungă, plină de satisfacții, momente frumoase. Am o relație senzațională cu oamenii de acolo. Am vorbit cu domnul primar, am spus ‘da’ în secunda doi. Mi-am dorit să devin antrenor, nu știam că o să vină momentul atât de repede, dar cred că e cu atât mai bine că a venit așa devreme.

Ne dorim să facem o echipă frumoasă. Clubul a fost anul trecut în play-off, iar un obiectiv ar fi prezența în play-off. Deși anul ăsta avem o serie mult mai puternică, sunt 5 echipe care au fost în play-off-ul Ligii a 3-a, plus două care au retrogradat din Liga a 2-a. Obiectivul e realizabil totuși, să prindem play-off-ul.

Nu este un nivel rău la Liga 3, marea majoritate a echipelor se bazează pe copii, ceea ce e un lucru bun. Noi, de exemplu, la primul meci, de la Roșiori, am debutat un copil născut în 2009. Și mai avem și alții”, a spus fostul jucător de la FCSB, conform sursei citate.

Despre modelele în antrenorat, dar și tentativa de a lucra cu Alex Bourceanu: “Mi-a părut rău că a plecat”

“Nu pot să mă uit la Guardiola și să spun că vreau să fiu ca el. Nu am un model. Am luat câte ceva de la toți antrenorii cu care am lucrat, dar depinde foarte mult la ce nivel ești și e foarte important să știi să te adaptezi.

Eu cu Alex am o relație foarte bună de prietenie. . Sunt sigur că aș fi avut multe lucruri de învățat de la el. Din păcate, el și-a dorit altceva.

După 2-3 zile de antrenamente, mi-a comunicat că nu crede că se poate abține să fie în spatele cuiva și că o să fie foarte greu. Își dorea să fie antrenor principal. Mi-a spus că nu și-ar dori să ne certăm din cauza asta. Între noi n-au fost probleme”, a mai spus Pîrvulescu.

11 echipe din România l-au avut ca fotbalist pe Paul Pîrvulescu