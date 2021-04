Un fost campion cu U Craiova îi face echipa lui Ouzounidis: „Bancu mijlocaș dreapta și Mamut la închidere!” Exclusiv

Ion Velea, fost campion cu Universitatea Craiova în sezonul 1973-1974, are o propunere surprinzătoare pentru Marinos Ouzounidis, tehnicianul oltenilor. „Pelicanul” a declarat pentru FANATIK că Nicușor Bancu ar trebui să joace mijlocaș dreapta, în timp ce Ivan Mamut să fie mutat în fața apărării.

Fostul component al „Campioanei unei Mari Iubiri” este de părere că Bancu nu dispune de calitățile unui fundaș stânga, ci are mai multe abilități de „mingicar”, ceea ce l-ar face mai bun în mijloc. De asemenea, Velea l-a lăudat pe Bogdan Vătăjelu.

Bogdan Vătăjelu a fost folosit de Ouzounidis pe postul de fundaș stânga în meciul cu FCSB, deoarece căpitanul Bancu a fost suspendat. „Vătă” s-a descurcat foarte bine și a arătat că nu degeaba a fost folosit mult de antrenor în defensivă, chiar dacă în dreapta.

Marinos Ouzounidis are parte de un început de mandat bun spre foarte bun la Universitatea Craiova. A cunoscut gustul înfrângerii o singură dată, este în cărți pentru titlu și a dus echipa în semifinalele Cupei României, acolo unde dă peste o echipă de Liga 2.

Un fost mare jucător al Științei are câteva sfaturi pentru Ouzounidis. „Pelicanul” Ion Velea, component al echipei care a adus pentru prima dată titlul în Bănie, a analizat evoluția Științei în exclusivitate pentru FANATIK: „Din punctul meu de vedere, Craiova joacă bine. Îmi place foarte mult de Vătăjelu, e fundaș de fundaș. Pe Bancu l-ar putea pune mijlocaș dreapta, așa cum e Ciprian Deac la CFR Cluj.

Ar putea juca și la națională așa, cu Bancu în rolul lui Deac. Driblează, șutează, are viteză, dar Vătăjelu e peste el ca fundaș. Craiova ar câștiga dacă l-ar lăsa pe Vătăjelu în stânga și pe Bancu să-l pună mijlocaș dreapta. Nu avem deloc pe postul ăla la națională, degeaba îl încearcă pe Hagi cel tânăr. Mă bucur că joacă Vătăjelu, are alunecări, deposedări, știe să se poziționeze. Bancu nu are calități de fundaș, el e mingicar, e jucător de atac.

O altă propunere ar fi ca Ivan Mamut să joace în fața stoperilor, mai ales în deplasare, așa cum jucam noi. Noi îl aveam pe „Talibă” Petre Deselnicu în fața stoperilor. Mamut ar fi bun acolo, e solid, dă cu capul. La mijloc ar fi un triunghi foarte bun,” a adăugat Ion Velea.

Ion Velea, cuvinte de laudă pentru Ouzounidis: „Antrenorul ăsta îi pune la muncă”

Velea speră ca jucătorii Universității Craiova să aibă o răbufnire de orgoliu și să câștige împotriva CFR-ului, formație care a câștigat două trofee pe stadionul „Ion Oblemenco”: Supercupa României și titlul din sezonul trecut:

„Toate meciurile sunt grele, știi cum e, nu prea mai sunt jocuri ușoare și grele. E fiecare pentru el. Ne-au bătut în finala aia. Nu știu, sper să câștigăm.”

În ultimele sezoane, norocul le-a lipsit oltenilor în multe rânduri: „Nu merge fără noroc. Văd că antrenorul ăsta îi pune la muncă, joacă altcumva de când e Marinos Ouzounidis. Eu zic că ar câștiga mult prin modificările pe care vi le-am spus,” a mai declarat fostul jucător și arbitru.