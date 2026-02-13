Un fost campion din Premier League, propus în SuperLiga! Ultima oară a jucat la Beșiktaș. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Un fost campion din Premier League a fost propus în SuperLiga. FANATIK a aflat despre cine este vorba și ce șanse sunt ca o posibilă mutare să se concretizeze.

Daniel Amartey, propus în SuperLiga

După Kurt Zouma, un nou fost campion din Premier League este aproape de fotbalul românesc. Din informațiile FANATIK, Daniel Amartey (31 ani), fost campion cu Leicester, a fost propus în SuperLiga.

Fundașul central nu a mai evoluat de doi ani, ultima oară fiind legitimat la Beșiktaș, și se gândește să își relanseze cariera în România. Având un CV impresionant, Amartey a fost propus de impresari la diverse formații autohtone.

Cluburile sunt însă reticente când vine vorba de un jucător care nu a mai evoluat de foarte mult timp. Mai mult decât atât, există și un precedent. Deși Kurt Zouma a fost adus ca un mare erou la CFR Cluj,

Cine este Daniel Amartey, fostul câștigător de Premier League propus în România

Daniel Amartey este un produs al clubului Inter Allies. Fundașul a făcut pasul din Ghana în Suedia, la Djurgarden, pentru ca ulterior să ajungă la Copenhaga, în Danemarca, în schimbul sumei de 1,8 milioane de euro.

După ce evoluțiile sale au impresionat, Amartey a fost transferat de Leicester pentru 6,6 milioane de euro. Ganezul a ajuns la „vulpițe” chiar în .

Fundașul a mai câștigat alături de Leicester Cupa și Supercupa Angliei. Totodată, Amartey are în palmares un titlu în Turcia, cu Beșiktaș, precum și un campionat și două Cupe alături de Copenhaga.

La nivel internațional, Daniel Amartey a bifat 55 de selecții pentru naționala Ghanei, alături de care a participat la patru ediții ale Cupei Africii pe Națiuni, dar și la Cupa Mondială din 2022.