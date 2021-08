Un fost căpitan al Băniei o vede în play-off pe FC U Craiova 1948 : „Fără probleme ar putea să fie acolo”. Exclusiv

FC U Craiova 1948 a pornit bine în actualul sezon competițional. Trupa lui Adrian Mutu a pierdut greu pe terenul campioanei CFR Cluj, a învins Dinamo, a pierdut cu Voluntari și s-a impus și pe terenul formației Academica Clinceni. Mulți specialiști de fotbal au spus că oltenii s-ar putea bate pentru un loc în play-off.

Mădălin Ciucă este un produs al școlii craiovene de fotbal, iar fostul căpitan al Craiovei a acceptat să acorde un interviu în exclusivitate pentru FANATIK în care a vorbit desper FCU, despre ziua meciului dintre cele , dar și despre noua sa postură, director al Clubului Sportiv Progresul Băilești.

și Rapid au făcut o figură frumoasă până acum în Liga 1, chiar dacă sunt echipe nou-promovate. De asemenea, CS Mioveni nu s-a lăsat mai prejos, chiar dacă nu a strâns o zestre prea mare de puncte. În ceea ce o privește pe FCU, familia Mititelu a făcut investiții importante, iar așteptările sunt mari.

Conducătorii au făcut o strategie bazată pe jucători străini, iar Adrian Mititelu jr. nu s-a oprit deocamdată cu investițiile. Pe lângă fotbaliștii aduși, Mititelu face o bază sportivă impresionantă undeva la marginea orașului Craiova. FANATIK a stat de vorbă cu fostul căpitan al celor de la FC U, Mădălin Ciucă.

Mădălin, ai urmărit meciurile celor de la FC U Craiova 1948? Cum ți s-a părut echipa?

– M-am uitat la toate meciurile, am fost chiar pe stadion la meciul cu Dinamo. E normal să aibă sincope, având în vedere că e o formație nou-promovată, că abia a revenit în Liga 1. E un alt nivel, sunt mulți jucători noi, trebuie să se acomodeze și ei. Ca lot, au un lot competitiv. S-au făcut investiții. Am văzut și meciul de la Voluntari, chiar dacă au jucat mai modest, eu nu cred că trebuiau să piardă.

Crezi că FC U Craiova 1948 are puterea să meargă în play-off, mai ales că este o echipă care a promovat acum.

– Dacă ținem cont că Academica Clinceni a fost în play-off-ul din sezonul trecut, eu cred că ei pot să meargă fără probleme în play-off. Nu cred că sunt cu nimic mai prejos decât Botoșaniul, decât trei, patru echipe din play-off-ul trecut. E un campionat tare anul acesta, au mai revenit echipele de tradiție în fotbalul românesc și e un lucru bun. O să ne dăm seama după șapte sau opt etape de valoarea lotului. Trebuie să mai treacă timpul, contează rezultatele, ajută și moralul.

Te-a surprins că se mizează pe jucătorii străini?

– Sincer, da. În trecut s-a mizat mult pe copii, dar, probabil, neavând un fond de juniori, e mai greu și s-a ales această variantă. După cum îl știu pe , eu cred că se va miza pe tineri după ce se va face baza. M-a surprins, dar nu știu ce putea să aducă din Liga 1. Dacă ne uităm la costuri, eu cred că mai bine așa. Echipele din România cer mult pe jucători, e greu să îi iei.

Mădălin Ciucă, despre ziua în care se va disputa derby-ul Craiovei: „Nu cred că va mai fi ca acum câțiva ani”.

E o surpriză aducerea lui Adrian Mutu? Eugen Trică a fost dat afară după promovare…

– E păcat pentru Eugen, multora le pare rău. Părerea mea, dacă aveau de gând să facă lucrul acesta, adică să facă o schimbare, e bine că au făcut-o acum, înainte de startul campionatului. Să nu stea după ce începe campionatul.

Cum crezi că va fi ziua meciului dintre cele două echipe ale Craiovei

– Nu știu dacă va mai fi ca atunci când jucam în Liga 2, a fost mai special atunci. Nu cred că mai e la fel, era la cald. Acum va fi o încrâncenare, sperăm ca lucrurile să nu degenereze.

Mai păstrezi legătura cu cineva?

– Nu, nu am mai discutat cu nimeni. Mai discutam cu Săceanu, eram prieteni din copilărie, dar nu am ținut legătura. Nu că s-a întâmplat ceva, dar nu am mai păstrat legătura.

A ajuns director la Clubul Sportiv de la Băilești și este șef peste secțiile de fotbal, handbal și… oină. Vrea să producă fotbaliști pentru FC U Craiova 1948

Cum e noua postură de director la Clubul Sportiv Progresul Băilești?

– Sunt director acolo, da. E ceva nou pentru mine, am și handbal, și oină, și fotbal. În viitor sperăm să mai adăugăm secții. Am venit să sprijinim sportul din Băilești. Avem tradiție la handbal. Avem o grupă de juniori 3 handbal masculin care au ajuns locul șase pe țară anul trecut. Ei au fost și locul doi. Sperăm să le oferim condiții cât mai bune. Sper să fac grupe de copii și la fotbal, dar și la handbal.

Nu e ușor, e un domeniu diferit față de unde vin eu, adică de fotbalist, dar încep să învăț, cunosc oameni.

Vrei să dai și un jucător la FC U Craiova în viitor?

– Da, păi care să fie obiectivul nostru? Sperăm să facem grupe de copii și juniori și să-i îndreptăm către echipele din Craiova. Special, vă dați seama, tot ce ar fi mai bun ar merge la FCU dacă și-ar dori și ei, dar mai e până acolo, suntem departe acum. Sper să fie bine. Am susținerea domnului primar și asta contează foarte mult. Încerc să mai aduc oameni să poată să ne ajute oricum ar fi.

În vârstă de 38 de ani, Mădălin Ciucă s-a retras chiar de la FC U Craiova 1948. Fostul fundaș și-a început cariera la Extensiv Craiova și a mai evoluat la FC Caracal, FC U Craiova, Gloria Bistrița, Gaz Metan Mediaș, Metalul Reșița, Poli Iași, și FC Argeș.