Un fost căpitan este chemat înapoi la Universitatea Craiova: „Leule, hai acasă că e jale!”

Un fost căpitan este chemat de fani înapoi la Universitatea Craiova. Alexandru Băluță este vicecampion în Ungaria cu Academia Puskas, însă inima sa va bate pentru echipa din Bănie toată viață, iar suporterii au luat cu asalt pagina sa de socializare.

Câștigător al Cupei României cu Universitatea Craiova, Băluță a avut un sezon bun alături de echipa sa din Ungaria și s-a calificat cu echipa în cupele europene.

Fosta sa formație, U Craiova, poate fi din nou într-o finală de Cupă a României. Oltenii au un avantaj de trei goluri înainte de returul cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu din semifinalele competiției.

Fanii îl cheamă pe Alexandru Băluță înapoi la Universitatea Craiova. „Întoarce-te acasă, la Știința”

Dezamăgiți de ultimele rezultate ale echipei din play-off, suporterii cer ca patronul Mihai Rotaru să facă investiții masive în perioada de transferuri ce va urma. Ultimele achiziții nu au dat randament, astfel că mulți dintre cei aduși în ultima vreme ar putea să părăsească destul de repede pe Universitatea.

Rotaru primește și „ajutor” din partea fanilor, deoarece aceștia îi cer omului cu bani de la Craiova să-l aducă înapoi pe Alexandru Băluță, fost căpitan al echipei din Bănie și unul dintre cei mai reprezentativi jucători care au îmbrăcat tricoul echipei de la reînființarea din 2013.

Suporterii au dat „năvală” pe pagina de socializare a fotbalistului de 27 de ani și îi cer cu insistență să ia în calcul o revenire la Universitatea Craiova. „Hai acasă că e jale”, „Întoarce-te acasă, la Știința, leule” sau „Alex, te iubim, te susținem, dar te vrem înapoi” au fost doar câteva dintre sutele de mesaje primite de la fani.

Fostul căpitan al Universității Craiova a ieșit vicecampion al Ungariei cu Academia Puskas. Alex Băluță a fost om de bază al ungurilor

În vara lui 2020, Alexandru Băluță a surprins când a ales să semneze cu Academia Puskas, în Ungaria. Înainte de transferul în țara vecină, „Bălu” evoluase pentru Slovan Liberec și nu a făcut-o deloc rău. Jucătorul fusese împrumutat de Slavia Praga, echipă care îl luase de la Universitatea Craiova.

Principalul motiv pentru ca fostul căpitan al Universității Craiova a ales să joace în Ungaria a fost că își dorea să evolueze cât mai mult, iar maghiarii i-au dat șansa să fie un om de bază și purtător al tricoului cu numărul 10.

Astfel, în acest sezon, Alexandru Băluță a bifat 28 de jocuri pentru Academia Puskas, reușind să marcheze șase goluri și să ofere trei pase decisive în campionat și Cupa Ungariei. Din păcate, echipa s-a oprit doar în primul tur preliminar al Europa League. Totuși, din sezon viitor, românul va avea șansa să își ducă echipa cât mai departe în Conference League, acolo unde ar putea ajunge și Universitatea Craiova.

În campionat, Academia Puskas a ocupat locul doi la final. Echipa românilor Băluță și Marius Corbu a acumulat 58 de puncte, fiind la mare distanță de campioana Ferencvaros, cea care a avut 78 de puncte.

Alex Băluță a cucerit Cupa României cu Universitatea Craiova

Alex Băluță a fost unul dintre cei mai importanți componenți ai Universității Craiova. În perioada în care Știința a fost sub comanda lui Devis Mangia, jucătorul a avut un mic conflict cu staff-ul tehnic:

„A fost o perioadă pe vremea lui Mangia, în care am fost supărat, fiindcă nu jucasem în meciul cu FCSB, am fost pedepsit şi am revenit cu un hat-trick cu Botoşaniul, în semifinala Cupei României,” a dezvăluit Băluță.

Până la urmă, totul s-a terminat cu bine, deoarece Alexandru Băluță a reușit să cucerească Cupa României cu Știința în mai 2018, primul trofeu al echipei din Bănie după o așteptare de 25 de ani.

