Un fost câștigător al Cupei Campionilor, replici dure pentru Gigi Becali: ”FCSB e continuatoarea Stelei, dar nu mă reprezintă”

Un fost câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua București a avut câteva replici dure pentru finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul internațional Gabi Balint a vorbit despre faptul că formația latifundiarului din Pipera este continuatoarea fostei echipe a Armatei.

În schimb, fostul atacant a dezvăluit că nu ar putea lucra niciodată cu patronul ”roș-albaștrilor”, deoarece pentru el demnitatea este mai presus decât banii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, replici acide de la un câștigător al Cupei Campionilor

”Eu mă așez clar la CSA Steaua pentru că acolo sunt foștii mei colegi. Pentru că acolo este echipa Armatei. Eu nu mă văd niciodată în trecutul FCSB-ului. Pe mine nu mă reprezintă FCSB. N-am nimic cu Gigi Becali. Îl știu de când eram jucător și venea la stadion”, a fost replica pe care fostul câștigător al Cupei Campionilor i-a dat-o lui Gigi Becali.

”El ce a făcut cu echipa asta… Că e echipa lui, deci nu a suporterilor… Face ce vrea, nu-l interesează performanța, doar banii. Dacă asta e Steaua… Nu mai spun cum s-a comportat cu antrenorii și foștii fotbaliști. Dacă pentru unii asta înseamnă Steaua, îmi pare rău. Pentru mine nu poate să însemne!”, a spus Balint la gsp.ro.

ADVERTISEMENT

”Lăsând la o parte procesele lui Talpan, astea sunt lucrurile care era normal să se întâmple. Mă bucur că a existat un om care a demonstrat măcar din punct de vedere juridic. Că sportiv, toți știm că FCSB e continuatoarea Stelei, dar asta e pe latură sportivă”, a mai declarat fostul internațional.

”Eu niciodată nu pot să lucrez cu Gigi Becali! Dacă acceptă condițiile mele, da! Eu niciodată n-aș accepta condițiile lui. Indiferent că spune de bani. Mai presus decât banii eu cred că demnitatea e pe primul loc. N-aș putea accepta”, a continuat el.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Eu aș fi râs dacă mi-ar fi trimis vreun bilețel. Sau să-mi zică unul de pe bancă. Eu îi zburam pe toți de pe bancă în momentul ăla! Pfff! Am avut și eu momente în care am lucrat cu conducători dificili, dar n-o să spună lucruri negative despre mine. Sunt încăpățânat și fac într-un fel”, a menționat Balint.

Partida FCSB – FC Shyrak, din primul tur preliminar al Europa League, se va disputa joi, 27 august, de la ora 21:30, pe Arena Națională. Întâlnirea va fi transmisă în direct de posturile Prima TV și Look TV.

ADVERTISEMENT