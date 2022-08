Un fost câștigător de US Open o consideră pe Simona Halep principala favorită a ultimului Mare Șlem al anului. Ce argumente invocă

Pe pământ american Simona Halep a avut evoluții solide, doar căldura excesivă creându-i probleme. Românca intră, luni, în cursa pentru trofeul de la Flushing Meadows.

Mats Wilander a enunțat principalul argument al Simonei Halep, la US Open

Ajunsă la 30 de ani , iar Mats Wilander, fost câștigător al US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului, este convins că românca are șanse reale să se impună la New York.

Suedezul, expertul postului TV Eurosport, a menționat principalul argument care o face pe Simona Halep o adversară de temut. Fostul mare jucător a observat progresul româncei de când colaborează cu Patrick Mouratoglou și bucuria pe care o emană atunci când intră în arene.

”Cred că atunci când te uiți pe Simona, și pot să fac asta pentru că sunt un fost jucător și am trecut prin aceeași situație, trebuie să privim la dezvoltarea și îmbunătățirea sa ca jucătoare, și nu neapărat la rezultate, pentru că rezultatele s-ar putea să nu vină doar pentru că a servit mai bine sau pentru că a lovit mingea mai tare.

Nu înseamnă că va câștiga în mod natural turneele de Grand Slam. Dar privirea din ochii Simonei în timpul Wimbledon, când am intervievat-o, a fost o privire de emoție. Este încântată de fiecare zi de muncă alături de Patrick Mouratoglou, este încântată de dezvoltarea ei și, dacă nu ai această emoție, nu vei putea continua să lucrezi.

A avut-o la Wimbledon și sunt sigur că va avea aceeași privire în ochi la US Open. Simona crede că poate câștiga Grand Slam-uri și asta cred și eu”, a explicat Mats Wilander pentru

Mats Wilander: ”Simona poate câștiga orice turneu”

Fost câștigătoare a 10 titluri de Grans Slam în carieră, Mats Wilander este de părere că Simona Halep poate câștiga orice turneu la care se înscrie, inclusiv cele de Mare Șlem.

”Simona Halep are puterea de a câștiga orice turneu pentru că lucrează intens cu Patrick să lovească mai puternic și la serviciu. Partea ușoară este să ai mai multă putere și să faci mai multe cu o minge de tenis.

Partea grea este să ajungi într-un punct în care tu crezi în jocul tău. Ea a avut un succes atât de mare fiind uneori puțin defensivă, dar totuși câștigând și învingând cele mai bune jucătoare din lume.

Dar astăzi, ea crede că trebuie să facă mai mult pentru a câștiga Grand Slams, știe că trebuie să-și asume mai multe riscuri. Nu știm dacă asta trebuie să facă, poate consecvența îi va câștiga Grand Slam-urile în viitor”, a mai spus Wilander.

În runda inaugurală , din Ucraina. Sportiva de 20 de ani vine din calificări și ocupă poziția 125 în clasamentul WTA. Meciul se va disputa în jurul orei 20:00, ora României.