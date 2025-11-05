Fostul coleg al lui Ienei de la Steaua, mărturie emoționantă: ”A murit de ziua Sfântului Emeric”

ADVERTISEMENT

Fotbalul românesc a fost lovit crunt de vestea decesului marelui antrenor. Un lucru mai puțin știut a fost dezvăluit de Iosif Vigu, fostul său coleg de la Steaua. Ienei a murit pe 5 noiembrie, ziua în care la catolici este sărbătorit ”Sfântul Emeric”.

Amintirile unui fost coleg de la Steaua despre Ienei

Iosif Vigu a fost coleg cu Emeric Ienei la Steaua, iar apoi l-a avut și antrenor la formația din Ghencea. Contactat de FANATIK, fostul fundaș și-a amintit cum a fost ajutat de Ienei la începutul carierei și cum acesta i-a schimbat postul pe care juca.

ADVERTISEMENT

”Am vorbit și cu Dembrovschi acum. S-a dus de ziua Sfântului Emeric. , ne vine și nouă rândul. Țin minte că am jucat împreună la mijloc în 1966, când am fost la limită, era să retrogradeze Steaua.

Mă încuraja fantastic pentru că erau 9 ani diferență între noi. Îi mai ziceam: ‘Dă și tu pasă cu exteriorul’. Numai cu latul o lovea! Mai făceam glume că rupea glezna. Avea simțul umorului foarte dezvoltat și era cel mai elegant și mai prezentabil jucător și antrenor. A fost un exemplu.

ADVERTISEMENT

A fost un jucător foarte util și extrem de elegant. În 1969 a avut șansa să plece în Turcia, la Kayserispor, cu Gheorghe Constantin. Apoi a revenit ca antrenor secund și principal în 1975 la Steaua. El a fost cel care m-a băgat fundaș stânga la Steaua și acolo am rămas 6 ani”, a declarat Vigu, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Mutarea de geniu făcută de Ienei în finala de la Sevilla

Fostul jucător al Stelei este de părere că Emeric Ienei a făcut o mutare extraordinară în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986 atunci când l-a trimis în teren pe Anghel Iordănescu și acest lucru a contribuit decisiv la câștigarea trofeului.

”L-am avut și coleg și antrenor. Emeric Ienei a avut cea mai mare mișcare tactică în 1986, când l-a băgat pe Iordănescu. Trebuia să ținem scorul și Puiu a ascuns mingea în prelungiri. I-a driblat pe toți.

ADVERTISEMENT

Era un tip extrem de echilibrat și de ținută. Nu îl voi uita niciodată. Doar Ștefan Covaci cred a fost peste dânsul ca antrenor. Și Emeric Ienei putea să câștige două Cupe ale Campionilor cu puțin noroc.

Venea la țară la mine la pomana porcului și știa să cânte foarte bine. Era dintr-un mediu artistic, cu teatru, balerine, doar era soțul Vasilicăi Tastaman, fosta mare actriță. Îmi cânta Fărămiță Lambru. Chiar avea voce, putea să fie și artist. Un om foarte plăcut și ieșit din comun. Nu se mai naște așa ceva”, a spus Iosif Vigu, pentru FANATIK.

Marile iubiri ale lui Emeric Ienei

Chiar dacă a avut o carieră impresionantă în fotbal, Emeric Ienei a fost tot timpul un om echilibrat. , ambele soții fiind figuri importante ale României.

Marele antrenor s-a iubit prima dată cu celebra actriță Vasilica Tastaman. Cei doi s-au căsătorit în 1963, iar un mai târziu s-a născut fiul lor Călin. Povestea de dragoste a durat doar 10 ani, cei doi hotărând de comun acord să divorțeze.

A urmat relația cu Ileana Gyulai, fosta campioană olimpică la scrimă. Cei doi s-au căsătorit și au rămas împreună mai bine de patru decenii, până la moartea acesteia, în 2021. Au avut împreună o fiică, Cristina.