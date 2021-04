Un fost concurent de la Puterea dragostei a fost condamnat la închisoare. Ce infracțiune a comis

Un fost concurent de la Puterea dragostei a fost condamnat la un an de închisoare cu executare! Este vorba despre Akebono, cel care a participat în actualul sezon al reality-show-ului de la Kanal D.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Iar asta nu e tot! Fostul concurent a primit sentință în doar unul din cele trei dosare în care este judecat, problemele sale cu legea fiind multiple.

Alexandru Claudiu Laurențiu, pe numele său, a primit această pedeapsă după ce a fost prins conducând cu permisul suspendat. Tânărul a condus mașina și după ce a fost prins, motiv pentru care s-a ales cu dosar penal.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Akebono de la Puterea dragostei, condamnat la închisoare

Decizia judecătorilor a fost dată pe 30 martie, dosarul său fiind înregistrat pe 15 octombrie 2020, potrivit wowbiz.ro.

„Cu aplicarea art. 396 alin. 10 C. proc. pen.: În baza art. 335 alin. 2 C. Pen. condamnă inculpatul- ALEXANDRU CLAUDIU LAURENŢIU pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere (suspendat).

ADVERTISEMENT

În temeiul art. 60 C. pen. pedeapsa se execută în regim privativ de libertate. În baza art. 398, art. 404 alin. 4 litera e) raportat la art. 274 alin. 1 C. proc. pen. obligă inculpatul la plata sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei prezentei minute pentru procuror şi părţi”, este decizia luată de judecători în cazul lui Akebono de la Puterea dragostei.

A condus un an și jumătate fără să aibă voie

Pentru aceeași problemă, Akebono mai are deschise două dosare la instanțele din Galați. Unul din ele, tot pentru conducere fără permis, este la Curtea de Apel Galați, după ce fusese condamnat pe fond la 8 luni de închisoare cu suspendare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În al treilea dosar, Akebono are deja un concurs de infracțiuni, acesta încălcând legea de mai multe ori înainte de a fi condamnat definitiv pentru una dintre cauze.

Alex Claudiu Laurențiu ar fi condus mai bine de un an și jumătate deși nu mai avea acest drept, de aici și sentința dură, de condamnare la închisoare cu executare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Akebono a fost unul dintre cei mai controversați concurenți de la Puterea dragostei, datorită scandalurilor în care a fost implicat în casă, printre care și o bătaie. A avut o relație la un moment dat cu Aya, fată care este și acum prezentă în reality-show-ul filmat în Istanbul.