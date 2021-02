Un fost concurent Puterea Dragostei vine la Survivor România 2021? Ar fi cel mai mare șoc pentru fani

Un fost concurent al emisiunii matrimoniale „Puterea Dragostei” a dezvăluit că există șanse foarte mari să ajungă participant în competiția sportivă Survivor România 2021. Șocul ar fi extrem de mare pentru fanii show-ului.

Robert Ionescu, căci despre el este vorba, a mărturisit că bunul său prieten, Jador, i-a propus să se înscrie la castingul de la Kanal D, însă a refuzat pentru că în luna ianuarie avea programate mai multe tatuaje. Tânărul s-a răzgândit ulterior și speră să ajungă în Republica Dominicană.

Fostul participant din casa Puterea Dragostei a mai precizat că s-a antrenat de câteva ori alături de manelist, având pregătire sportivă suficientă pentru a face față cu brio probelor și traseelor de la Survivor România 2021. Mai rămâne ca Robert Ionescu să fie contactat de producători.

Robert Ionescu de la Puterea Dragostei vrea la Survivor România 2021. Ce l-a determinat

„Am fost întrebat de ce nu merg la Survivor sau de ce nu m-am înscris. Ei bine, să vă spun adevărul, Jador, înainte să plece, când a aflat că o să meargă la Survivor, m-a întREbat dacă aș vrea să mă propună la Survivor.

Adică să mă duc să dau probe… Eu am spus că nu aș vrea, momentan, pentru că în ianuarie am avut programare la tatuaje, și după ce te tatuezi nu ai voie la soare… Eu nu m-am înscris inițial, dar după ce au venit toate aceste solicitări, acum 3 zile m-am înscris pe site.

Știu că, probabil, este prea târziu, dar am înțeles că aceste Tik-Tok-uri au ajuns la alți oameni și am înțeles de la domnul care se ocupă de mine că aș fi în vizor când iese cineva.

Acum, eu nu știu ce să vă zic, nu vreau să mint, știți ce fel de om sunt, niciodată n-aș minți”, le-a transmis Robert Ionescu fanilor care îl urmăresc pe Tik-Tok.

Fostul concurent de la Kanal D a precizat și care au fost motivele care l-au determinat să se răzgândească în privința participării la Survivor România 2021. Unul dintre acestea are legătură cu mesajele numeroase primite de la internauți, iar cel de-al doilea ar fi Jador, care e deja acolo.

„Sunt două motive pentru care m-am înscris și vreau la Survivor. Primul are legătură cu mesajele primite de la oameni care mi-au dat putere și încredere în mine și al doilea ar fi Ionuț adică Jador, care este și el acolo.

Pregătire sportivă am, nu obosesc, îmi place să alerg. Pe 30 decembrie, înainte să plece, am fost cu Jador la sală și am făcut o întrecere…”, a mai adăugat tânărul.