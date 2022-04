Un fost conducător al CSA Steaua cere schimbarea Legii Sportului pentru ca „militarii” să promoveze: „Noi ce vrem, să omorăm fotbalul?”

Constantin Dănilescu (73 de ani) este . Momentan, Legea Sportului din România prevede că într-un campionat profesionist nu pot activa decât societăți comerciale sau non-profit de drept privat, nu public. Fostul conducător al clubului din Ghencea în perioada 1987-1999 a explicat cum și de ce trebuie lăsați „militarii” în primul eșalon. La articolul de lege trebuie adăugată o singură propoziție: „și secții profesioniste din cadrul cluburilor polisportive”.

Cum poate promova CSA Steaua în Liga 1: „Trebuie adăugat la acel articol ‘și secții profesioniste din cadrul cluburilor polisportive’”

„Tică” Dănilescu este unul dintre conducătorii celebri din istoria Stelei de la finalul anilor ’80 și ’90, alături de Valentin Ceaușescu, Ion Alecsandrescu, Cornel Oțelea, Cristian Gațu sau Viorel Hrebenciuc. Acesta susține în totalitate proiectul Clubului Sportiv al Armatei și vrea echipa de fotbal în Liga 1.

ADVERTISEMENT

În prezent, CSA Steaua este pe locul 4 în play-off-ul ligii secunde, cu 42 de puncte, ceea ce, sportiv, cu ocupanta locului 13 din Liga 1 (n.r. – Chindia Târgoviște). Legal, însă, nu se poate.

„CSA Steaua e club profesionist. Jucătorii aceia au contracte, la fel cum sunt și secțiile de la rugby, baschet, doar nu sunt amatoare, că nu joacă pe nasturi. Haideți să vă fac o retrospectivă a ceea ce s-a întâmplat în primul deceniu după Revoluție, din punct de vedere juridic.

ADVERTISEMENT

În august 1991 se dă Hotărârea de Guvern 573 care înființează și reglementează practic fotbalul profesionist în România. Noi, la CSA Steaua, eram deja profesioniști, nu mai eram amatori, toți jucătorii aveau contracte. Articolul 6 spunea așa: cluburile care nu s-au transformat în societăți comerciale precum și secțiile sportive de fotbal din cadrul cluburilor polisportive pot aplica prezenta hotărâre.

Apoi, în ianuarie 1993, apare Liga Profesionistă de Fotbal. Și Steaua continuă să joace într-o ligă profesionistă ca secție de fotbal profesionist într-un club polisportiv. La acea vreme n-a deranjat pe nimeni acest lucru, s-a acceptat așa ceva și cu rezultate foarte bune”, a declarat Constantin Dănilescu pentru

ADVERTISEMENT

Dănilescu susține că, în 1998, s-a făcut un abuz când secția de fotbal a fost nevoită să se transforme în societate non-profit și să se rupă de M.Ap.N.

„Nu s-a rupt! Baza era a ministerului, mașinile clubului erau tot ale ministerului. Mi-aduc bine aminte că, multă vreme, chiar și salariile am continuat să le încasăm tot de acolo. Eu am rămas ofițer chiar și după 1998, n-am fost trecut în rezervă. Am fost ofițer până am plecat la Dinamo.

ADVERTISEMENT

S-a creat o asociație non-profit fiindcă s-au întâmplat niște lucruri, dar nu vreau să le spun. Într-un birou anume, 3 persoane anume au pus la cale o dezinformare, și anume că UEFA și FIFA solicită desființarea echipelor departamentale.

ADVERTISEMENT

A fost o propagandă ieftină, făcută de niște așa-ziși binevoitori pentru că Steaua deranja, luase 6 titluri la rând, între 1993 și 1998. Nu a existat niciodată niciun document de la UEFA în care să se ceară excluderea echipelor departamentale. Să prezinte FRF dacă s-a primit așa ceva la vremea respectivă.

În 2000 apare Legea Sportului, iar FCSB devine societate comercială în 2003. Deci, Steaua a jucat ca echipă profesionistă din 1991 până în 2003, ca echipă departamentală și sub tutela FRF și LPF, apoi ca societate non-profit, dar care aparținea tot de CSA. Atunci cum de s-a putut

Cum s-ar putea întreține singură dacă e non-profit? De ce s-a ajuns ca Becali să preia clubul în 2003? Pentru că a fost non-profit, Păunescu a început după 1999, când legăturile cu CSA au fost tot mai reduse, să acumuleze datorii din ce în ce mai mari, până când a fost nevoie de un investitor să o salveze și Becali a luat-o. Pentru că așa a luat-o. Vrem să facem și acum la fel, aceeași greșeală? ?”, a adăugat Dănilescu.

„O să se supere poate Iftime, sigur Gigi Becali, în rest, toată lumea o va aplauda”

Constantin Dănilescu crede că schimbarea Legii Sportului va fi în beneficiul fotbalului românesc, nu doar al selecției de fotbal de la CSA Steaua.

„Noi ce vrem, să omorâm fotbalul sau să-l sprijnim așa cum putem? O să se supere poate Iftime, sigur Gigi Becali, în rest, toată lumea o va aplauda. Voluntari o va aplauda în picioare, Timișoara își va face echipă, Boc de la Cluj va lua echipa. Vă repet, dacă nu facem asta, atunci fotbalul va muri. Ce nebun credeți că va mai veni să piardă banii în fotbal?

Poate se va mai găsi un alt Mititelu, hai doi, dar atât. Uitați-vă la CFR. E echipa care a dominat fotbalul românesc în ultimii 4-5 ani. Și? Se duce spre 30 de milioane de euro pagubă. Așa vrem să mai avem fotbal?”, a mai spus fostul conducător din Ghencea.