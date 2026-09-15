Un fost conducător de club din SuperLiga, în mijlocul protestelor violente din Piața Victoriei!

O figură cunoscută din fotbalul românesc a fost surprinsă în mijlocul evenimentelor tensionate din Piața Victoriei. Ciprian Paraschiv, fost președinte la Poli Iași, s-a aflat în centrul protestelor organizate de fermieri, manifestații care au degenerat în confruntări între forțele de ordine și participanți.
Aflat la fața locului, fostul conducător din SuperLiga, în prezent deputat și președinte al Comisiei pentru tineret și sport din Camera Deputaților, a transmis un apel public la ordine și pace. Acesta a filmat un clip video pe care l-a distribuit în mediul online, îndemnând manifestanții să își susțină cauza fără a apela la acte de violență.
Oficialul a cerut ca drepturile celor care muncesc în agricultură să fie respectate, dar a insistat ca demersul să se desfășoare în limitele legii și într-un mod pașnic. ”Nu vă fie frică să vă cereți, pașnic, drepturile. Nu vă bateți joc de pălmașii României”, a fost mesajul transmis de fostul oficial din fotbal în videoclipul postat pe rețelele de socializare.
Fostul oficial a rămas un nume extrem de vizibil în fenomenul sportiv din România, odată cu intrarea sa în politică. Acesta s-a remarcat prin inițierea unor măsuri legislative importante, fiind inițiatorul proiectului cunoscut drept „Legea Novak” și având un rol decisiv în modificarea renumitei „Legi 4”.
Schimbările aduse legislației privind organizarea competițiilor au fost primite cu entuziasm de suporteri, cea mai cunoscută măsură fiind reintroducerea vânzării de bere pe stadioane. Acest demers a fost apreciat de microbiștii din România, aceștia susținând că vânzarea berii pe stadioane este o normalitate în străinătate și că așa ar trebui să fie și la meciurile din România.
Numele lui Ciprian Paraschiv se leagă strâns de clubul Poli Iași, unde a activat ca jucător și ulterior în conducere. După primul mandat de președinte început în 2020 și o despărțire cu scandal în 2021, acesta a fost repus în funcție și a condus gruparea din Copou până în luna august a anului 2023, când a părăsit definitiv conducerea moldovenilor.