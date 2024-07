Un fost conducător de SuperLiga i-a criticat dur pe conducătorii lui Dinamo: „Nicăieri în lumea asta un club nu a intrat de două ori în insolvență“

Dinamo s-a salvat in-extremis de la retrogradare, iar acum pare că nu mai doresc să ajungă în zona roșie. , cu speranța că pot prinde un loc de cupe europene, dar nu au reușit la timp.

Vasile Șiman, clar cu privire la insolvența lui Dinamo

Vasile Șiman, unul dintre cei mai cunoscuți oameni care au trecut prin fotbalul românesc, a discutat despre Dinamo. Un vechi rival al „câinilor“, cu o fericită amintire de la un Dinamo – Sportul 4-5, acesta a tunat la adresa conducerii.

„Se discută de această cerere de 3 ani de zile. Cum timpul expira, am fost nevoit să fac această cerere. Aceasta se prescria și am fost nevoit să fac asta. Am discutat cu mulți conducători de la Dinamo, dar nu s-a găsit nici o rezolvare.

Dinamo avea niște clauze cu Șerban pe care trebuia să le respecte. A așteptat 11 ani să onoreze această obligație contractuală. Dinamo nu a luat nici o țeapă, pentru că a făcut o înțelegere cu jucătorul.

Dinamo l-a contactat cu 8 luni înainte expirarea contractului cu Sportul, le-au dat bani părinților, l-au învrajbit contra Sportului. Se așteptau ca Sportul să dispară. Ionuț Negoiță a fost cel care a decis aceste lucruri.

Dinamo a putut să scape de 100 de ori de Șerban, dar nu au vrut. Dinamo este în insolvență, este doar o cerere, nu au nici o obligativitate de plată, este o decizie a instanței. Dinamo este cea care încearcă să nu plătească.

Au intrat în insolvență de două ori în ultimii zece ani. Nicăieri în lumea asta un club nu a intrat de două ori în insolvență. Dinamo a dat țeapă statului român. Nu știu cum se va termina asta. Că nu sunt Dumnezeu. Dacă există înțelegere, se poate rezolva orice. Dar aici, tot ei spun că sunt nedreptățiți”, a spus Vasile Șiman, conform Prosport.

Ionuț Șerban, mărul discordiei

Vasile Șiman l-a vândut pe Ionuț Șerban către Dinamo în anul 2013, când i-a pus o clauză rar întâlnită în fotbal. În cazul în care „câinii“ îl lăsau să plece unilateral pe mijlocaș, ori îl vindeau, trebuiau să achite o sumă uriașă.

Dinamo trebuia să îi ofere Sportului Studențesc, care va reveni în fotbal, suma de un milion de euro. În cele din urmă, după aproape un deceniu în Ștefan cel Mare, , spre disperarea lui Șiman.