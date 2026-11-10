Un fost fotbalist a devenit erou național în Polonia. Ce a făcut în timpul atentatului din Cracovia

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Un atac armat s-a produs în cursul zilei de sâmbătă în Polonia, la Cracovia. Întreaga țară a fost șocată de evenimentele sângeroase petrecute. Artur Moranski (27 de ani), polițist și fost jucător în a treia ligă poloneză, nu a rămas indiferent. El a fost direct implicat în imobilizarea atacatorului.

Artur Moranski, erou în Polonia după atentatul de la Cracovia

petrecute sâmbătă, 7 noiembrie, în Cracovia, au transformat un simplu agent de ordine într-un adevărat erou național. Atacatorul Michal Oksinski (24 de ani) asupra trecătorilor, lăsând în urmă un bilanț cutremurător: 6 morți și 15 răniți. Însă totul putea fi și mai tragic fără intervenția polițiștilor Artur Moranski și Jakub Kulik. Cei doi au acționat fără a sta pe gânduri pentru a-l captura pe agresor. Înfruntarea a fost extrem de periculoasă, existând focuri de armă reciproce, dar s-a soldat în cele din urmă cu punerea la pământ a atacatorului, care a decedat ulterior la spital.

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Jakub Kulik a suferit trei răni prin împușcare. După intervenție, acesta s-a prăbușit pe trotuar. Ambii polițiști au fost transportați la spital în stare gravă și au fost supuși unor intervenții chirurgicale. Serviciile medicale au comunicat că ambii au fost treziți din coma farmacologică. Jan Golba, primarul orașului Muszyna, a relatat un detaliu emoționant despre starea ulterioară a lui Artur. Mai exact, imediat după ce s-a trezit din comă, prima sa grijă a fost pentru partenerul său de misiune, întrebând scurt: „Dar Kuba trăiește?”. Moranski este originar din Powroznik, din comuna Muszyna, și lucrează de aproximativ doi ani la Secția de Poliție nr. 1 din Cracovia. Edilul din Muszyna a anunțat public că îl va onora pe polițistul rănit grav la Cracovia.

Trecutul de fotbalist al lui Artur Moranski, polițistul devenit erou

Povestea lui Artur Moranski a intrat rapid în atenția presei sportive din Polonia. Înainte de a îmbrăca uniforma de poliție, el a fost fotbalist în perioada 2015-2020. A jucat pentru Poprad Muszyna, cu care a ajuns destul de departe, anume până în Liga 3. În CV-ul său figurează și apariții pentru Olimpik Powroznik. „Ca băiat – o adevărată revelație. Era extrem de ambițios. Un om care se dedica 100% la fiecare antrenament, făcând exact ceea ce trebuia să facă. Executa tot ce îi spunea antrenorul. Sincer, nu știu dacă a lipsit vreodată de la vreun antrenament. Pur și simplu, pentru el antrenamentul era ceva sacru!”, a spus Stanislaw Sulkowski, președintele clubului Poprad Muszyna, despre actualul polițist devenit erou.

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Oficialul echipei din eșaloanele inferioare ale Poloniei a recunoscut că, atunci când a aflat despre evenimentele de sâmbătă, și-a amintit imediat de atitudinea lui Moranski pe teren. În opinia sa, polițistul a dat dovadă de același curaj și aceeași determinare pe care le-a arătat și în timpul carierei sale fotbalistice. Sulkowski a subliniat faptul că fostul jucător al echipei Poprad nu le-a dat niciodată pace adversarilor, iar la Cracovia și-a riscat propria viață pentru a-i salva pe alții. „Toți își amintesc de el. Toți sunt mândri că au jucat alături de un astfel de coleg, de un astfel de erou al vremurilor noastre!”.

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Clubul de fotbal Poprad Muszyna, gest deosebit pentru Artur Moranski

După ce și-a încheiat cariera fotbalistică, Moranski s-a înscris la școala de poliție. Cu timpul, a început să-și viziteze tot mai rar locul natal, deși mai apărea uneori la meciuri. În cele din urmă, și-a legat viața profesională și familială de Cracovia. Însă fostul său club, Poprad Muszyna, intenționează să organizeze un eveniment special peste câteva luni în cinstea sa. „Anul viitor, când Artur își va reveni, vrem să-i reamintim de acest club. Vrem să-i facem o surpriză. Plănuim să organizăm un meci pe stadionul din Poprad Muszyna, pentru ca el să-și amintească de acest stadion, să vină și, poate, să joace, dacă starea de sănătate îi va permite, la Poprad Muszyna, măcar pentru o clipă, alături de o echipă din Ekstraklasa. Vrem să jucăm pentru el. Vrem să facem ceva special pentru el, ca răsplată pentru tot ce a făcut pentru oameni”, a mai spus Stanislaw Sulkowski.