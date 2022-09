Un fost fotbalist al Științei pune presiune înainte de derby-ul Universitatea Craiova – FCSB: „Jucătorii nu mai au nicio scuză”. Exclusiv

Partida Universitatea Craiova – FCSB este capul de afiș al etapei cu numărul 11 din SuperLigă. Silvian Cristescu a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că oltenii au șanse să obțină victoria în fața „roș-albaștrilor”, chiar dacă Mirel Rădoi nu se va putea baza pe câțiva jucători importanți.

Silvian Cristescu, optimist înaintea derby-ul Universitatea Craiova – FCSB: „Sunt convins că jucătorii vor uita de toate problemele lor”

Silvian Cristescu este un jucător emblematic pentru Universitatea Craiova, formație cu care a reușit să câștige campionatul în sezonul 1990-1991. În 2002, fostul căpitan al oltenilor a evoluat pentru Steaua, acolo unde a strâns 10 partide și a reușit să marcheze un gol.

„Il Capitano” este convins că jucătorii „alb-albaștrilor” se vor concentra asupra confruntării cu trupa lui Nicolae Dică, pentru a obține victoria. Silvian Cristescu a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că Jovan Markovic poate face diferența în derby-ul de pe stadionul „Ion Oblemenco”.

„O victorie ar ajuta pentru moralul băieților înaintea întreruperii campionatului. Era mai bine dacă meciul s-ar fi jucat după întrerupere, pentru că ne reveneau câțiva jucători. Avem deja foarte mulți jucători accidentați, infirmiria este plină. Cei care au intrat nu au jocuri în picioare și mai greșesc. La meciul acesta sunt convins că jucătorii vor uita de toate problemele lor”, a spus Silvian Cristescu.

„Markovic poate să facă diferența. Cred că este singurul vârf de atac, care poate să facă diferența de unul singur. Nu mai văd altul în țară, un jucător care poate să îți inventeze golul. Eu cred că șansele sunt egale și sper ca băieții să câștige”, a mai spus fostul jucător al Universității Craiova.

„Și-au odihnit trei sau patru jucători, chiar dacă era un meci important în Conference League”

La meciul cu Anderlecht din grupele Conference League, scor 0-0, Nicolae Dică a decis să îi menajeze câțiva titulari, pentru derby-ul cu Universitatea Craiova. Din formula de start a celor de la FCSB au lipsit Florinel Coman, Andrei Cordea, Andrei Cordea și Risto Radunovic, ultimii trei fiind folosiți în repriza secundă.

„I-am urmărit în partida cu Anderlecht, am văzut că și-au menajat câțiva jucători. Și-au odihnit trei sau patru jucători, chiar dacă era un meci important în Conference League, ei au preferat să își odihnească piesele de bază. Va fi un meci echilibrat, iar cine va fi mai inspirat va obține victoria”, a declarat Silvian Cristescu în exclusivitate pentru FANATIK.

„Il Capitano” este de părere că au apărut din cauza programul destul de aglomerat. Silvian Cristescu a declarat că este mulțumit de jocul elevilor lui Mirel Rădoi din etapa trecută cu CFR Cluj, scor 0-2, meci în care oltenii meritau un rezultat de egalitate.

„Nu am fost pregătiți să mergem pe două fronturi și mulți jucători s-au accidentat. Dacă se uită cineva la rezumatul partidei cu CFR și dai cele două goluri la o parte, te trebi cine a câștigat. Am avut posesie și partida a fost dominată de noi, dar fotbalul se joacă pe goluri. Din păcate, meciul trebuia să se termine 1-1, pentru că și ei au marcat, dar noi am dat gol în propria poartă”, a spus fostul jucător al Universității Craiova.

Universitatea Craiova va reveni pe stadionul „Ion Oblemenco” la partida cu FCSB: „Acum că jucăm din nou acasă, jucătorii nu mai au nicio scuză”

, după festivalul de muzică „IntenCity”. Silvian Cristescu a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că jucătorii oltenilor nu ar mai trebui să acuze oboseala, odată cu revenirea în Bănie

„A fost o problemă că nu am putut juca în Craiova. Ne plimbam cu cortul, niciodată nu ești acasă și probabil de aici a intervenit oboseală, iar accidentările au intervenit. Acum că jucăm din nou acasă, jucătorii nu mai au nicio scuză”, a încheiat legenda Universității Craiova.