Un fost fotbalist legendar a făcut declarații șocante: „În Italia, Lamine Yamal ar juca în Serie B”

Fotbalul italian trece printr-o perioadă foarte grea. Fără echipă de club calificată în sferturile de finală din UEFA Champions League și, din nou, fără „Squadra Azzurra” la un turneu final de Campionat Mondial, țara din „cizmă” se află într-o criză profundă de performanță. Jurgen Klinsmann (61 de ani), fostul mare jucător german din anii ’90, este de părere că vina le aparține în totalitate conducătorilor de cluburi din Serie A, care nu le oferă mai multe șanse de afirmare jucătorilor tineri.

Jurgen Klinsmann, săgeți aruncate spre conducătorii din fotbalul italian!

Într-un interviu acordat pentru RAI, un post de televiziune din Italia, fostul fotbalist de la a vorbit despre prăbușirea accentuată a fotbalului din „cizmă” din ultimii ani și este de părere că principalul motiv pentru care se întâmplă acest lucru este reprezentat de lipsa jucătorilor tineri, cu atitudine, care să poată duce în spate presiunea meciurilor importante. De asemenea, Klinsmann a făcut o comparație între fotbalul italian din prezent și cel din restul celor patru campionate de top din Europa, menționând că șefii cluburilor din Italia nu știu cum să gândească performanța pe termen lung.

„Dacă ne uităm la ce au produs Spania, Anglia, Germania și Franța în ultimii ani, vom vedea că există numeroși jucători tineri pe care îi cunoaștem deja de mult timp. Apoi, când vedem că ei au în prezent 20 sau 21 de ani, stăm și ne întrebăm ‘Băi, ăștia de la câți ani joacă la nivel înalt?’. Ei bine, acest lucru nu se poate spune și despre Italia. Tot timpul jucătorii tineri italieni de la cluburile importante sunt împrumutați. Iar asta se vede, pentru că în ultima perioadă, Italia nu a mai avut jucători tineri care să se impună ca lideri, acei fotbaliști talentați care să facă diferența încă de la o vârstă fragedă”, a explicat Klinsmann pentru RAI.

În încheiere, acesta a făcut și o afirmație ironică la adresa fotbalului italian, în care i-a implicat și pe și Jamal Musiala, poate cei mai talentați tineri jucători la ora actuală din Spania, respectiv Germania: „Cred că dacă Yamal și Musiala ar fi jucat în Italia, ei acum erau prin Serie B, pentru că sunt prea tineri și trebuiau să prindă experiență”.

Jurgen Klinsmann, campion mondial și european cu Germania în anii ’90

Jurgen Klinsmann este unul dintre cei mai mari fotbaliști germani din istorie. Acesta a strălucit în anii ’90, în tricourile lui Inter Milano și Bayern Munchen, dar și în cel al „Mannschaft”-ului. În palmaresul său se regăsesc un titlu de campion mondial (1990), unul de campion european (1996), dar și două Cupe UEFA (1990/1991, 1995/1996), câte una câștigată atât în curtea „nerazzurrilor”, cât și în cea a bavarezilor. Din punct de vedere individual, cel mai bun sezon al lui Klinsmann a fost 1994/1995, la finalul căruia a ocupat poziția a doua în topul Balonului de Aur. George Weah a câștigat atunci prestigiosul titlu.

Odată retras din activitate, Klinsmann s-a dedicat meseriei de antrenor, prima sa experiență pe banca tehnică fiind chiar la naționala mare a Germaniei, pe care a pregătit-o din 2004 până în 2006. Ulterior, acesta le-a mai antrenat pe Bayern Munchen și Hertha Berlin ca și echipe de club, respectiv pe Statele Unite ale Americii și Coreea de Sud ca prime reprezentative. În acest moment, Klinsmann este liber de contract după despărțirea de selecționata asiatică, eveniment ce s-a produs în 2024.