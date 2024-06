Un fost golgheter în Ungaria și apropiat de Corvinul a prefațat „dubla” cu Paksi din Europa League: „Unul dintre cei mai grei adversari”. Exclusiv

Bogdan Apostu, actual impresar și fost jucător în Ungaria la Nyíregyháza și Diósgyőr a analizat pentru FANATIK .

Bogdan Apostu cunoaște foarte bine fotbalul maghiar: „Îi cunosc și ar fi o prostie să creadă cineva că va fi o dublă ușoară”

Bogdan Apostu a comentat șansele de calificare ale celor de la Corvinul în turul doi al Europa League: „Nu știu dacă e o tragere bună. Depinde din ce perspectivă privim lucrurile. Eu cunosc foarte bine fotbalul maghiar. Am jucat acolo doi ani și am fost al doilea golgheter al campionatului. Am și marcat împotriva lor.

ADVERTISEMENT

Fostul atacant știe de ce Paksi e un adversar de temut: „Îi cunosc și ar fi o prostie să creadă cineva că va fi o dublă ușoară. Vorbim totuși despre vicecampioana Ungariei și câștigătoarea cupei în fața campioanei Ferencvaros.

Paksi e o echipă care a terminat înainte celor de la Akademia Pușkaș, care au un buget cât CFR Cluj sau FCSB. Să nu creadă cineva că asta e dublă ușoară. Din punctul meu de vedere, eu cred că e unul dintre cei mai grei adversari”.

ADVERTISEMENT

Bogdan Apostu știe care e marele avantaj al lui Corvinul Hunedoara: „Meciul retur se va juca la Sibiu în fața unui stadion arhiplin”

Impresarul în vârstă de 42 de ani e convins că duelul cu o echipă din România îi va motiva și mai mult pe unguri: „O echipă puternică și doar cu jucători maghiari. Iar asta nu e o veste bună. Va fi pe viață și pe moarte pentru ei. Cunosc naționalismul lor care de multe ori e dus la extrem. Sunt puternici, răi, agresivi, în sensul bun al cuvântului. Sunt arțăgoși și vor fi două meciuri dificile”.

Cu toate acestea, ardelenii au un atu important: „Pe de altă parte, Corvinul are șansa ei. La ce transferuri s-au efectuat și foarte important, jucătorii care au rămas, eu cred că Paksi va avea o surpriză neplăcută. E un mare avantaj faptul că meciul retur se va juca la Sibiu în fața unui stadion arhiplin, cu o atmosferă electrizantă care să poarte Corvinul spre victorie”.

ADVERTISEMENT

Corvinul a scăpat și de un lung drum și obositor: „Nu va fi nici o deplasare lungă sau costisitoare, ceea ce e iar e un lucru important. Dacă jucam în Kazahstan dădeam zeci de mii de euro pe avioane charter. E un drum de 4-5 ore pe autostradă”.

Anunță încă două posibile transferuri înainte de „dubla” cu Paksi: „Un atacant și un fundaș central”

În privința studierii adversarului, Bogdan Apostu nu își face probleme: „Nu e nicio problemă că nu îi putem vedea într-un meci oficial. Există atâtea programe de monitorizare și poți afla toate detaliile despre adversar. Au făcut ceva transferuri, dar nu spectaculoase. Au păstrat în mare parte echipa din sezonul trecut.

ADVERTISEMENT

Au investit foarte mult în ultimii ani. Au adus câțiva jucători. Sunt convins că ei se gândesc că se vor califica, dar toate lucrurile astea sunt povești până intră pe teren. Acolo contează doar mentalul și forma de moment și echipa națională a României a demonstrat cu Ucraina că se poți învinge aproape orice adversar”.

Corvinul are șanse mari să mai primească întăriri până la duelul cu Paksi: „Știu că joacă pe un stadion mic, de 6.000 de locuri. Acum ceva ani era o echipă mică. E posibil să ne mai întărim până atunci. Zilele următoare sunt șanse să mai vină un atacant și poate un fundaș central. Lotul este definitivat în proporție de 90%”.

Îi compară pe maghiari cu Sepsi: „Au evoluat mult la nivel de infrastructură și investiții”

Bogdan Apostu e convins că echipa lui Florin Maxim are șanse reale de calificare: „Corvinul trebuie să creadă în șansa ei, să se pregătească bine și să pună suflet așa cum au făcut-o în meciurile din Cupa României, unde nimeni nu ne-a dat nicio șansă. Corvinul avea deja o echipă bună fără ultimele transferuri. Nu mai este un club de Liga 2. Sigur va fi un duel echilibrat.

Eu i-aș compara pe ei cu Sepsi. Au evoluat mult la nivel de instrastructură și s-au investit mulți bani. Eu cred că asta este diferența între România și Ungaria în momentul ăsta. Însă Corvinul are șansa ei, detaliile și eventualile greșeli vor face diferența.

Eu nu cred că Paksi va trata de sus pe Corvinul. Avem totuși jucători cu zeci de meciuri în cupele europene. Am adus jucători importanți. Eu nu cred că se pune problema ca ei să facă o asemenea greșeală”.

: „Sunt sigur că domnul primar le va promite din nou o primă consistentă jucătorilor pentru calificare. Mai ales că echipa va aduce aproximativ un milion de euro prin participarea în cupele europene. Pentru fotbalul românesc ar fi ceva extraordinar să ne calificăm. Eu cred că echipa asta poate să mai producă cel puțin o surpriză majoră”.