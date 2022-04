Un fost internațional, impresionat de proiectul pentru noul stadion Dinamo: ”O să vină lumea cu patru ore înainte de meci”

Vechiul stadion luna viitoare Companiei Naționale pentru Investiții (CNI) pentru a fi demolat și apoi să înceapă lucrările la viitoarea ”bijuterie” a ”câinilor”.

Proiectul noului stadion Dinamo îl entuziasmează pe Florin Prunea

Fostul mare portar de la Dinamo, Florin Prunea, este mulțumit de faptul că în sfârșit echipa sa de suflet va avea un stadion la nivel european și, după ce a văzut proiectul, crede că acesta va atrage mulți suporteri.

”Cu siguranță, era și timpul. Eu sper să se înceapă cât mai repede, noi am rămas cam singurii care nu avem un stadion, mă refer dintre echipele mari. A fost casa noastră, noi acolo am crescut. Mă gândesc la ce fotbaliști au fost pe acolo. E clar că va fi altceva, eu am rămas impresionat de stadionul Stelei.

Păi, când vor fi gata restaurantele și muzeul clubului, vii cu patru ore înainte de meci! Zona în care are Dinamo stadionul, o să vedeți câte familii vor veni la meci, cu copii și așa mai departe!”, a declarat Florin Prunea, la .

Când încep lucrările

Directorul Companiei Naționale de Investiții, Adrian Cefalan, a precizat că demolarea actualului stadion va fi suportată de Clubul Sportiv Dinamo, iar construcția viitoarei arene este prevăzută să înceapă anul viitor.

”Având experiența celorlalte stadioane, undeva la 24 de luni, cam doi ani. Trebuie să ținem cont și de zonă. Steaua s-a construit într-un an și nouă luni, dar acolo a fost accesul mai ușor, loc foarte mare, pe când aici vor fi anumite constrângeri.

La Steaua am putut lucra și în weekend, și seara, în condițiile în care nu aveai vecini. Acolo, între case, o să fie mai dificil. De asta și la Rapid a durat mai mult, fiecare stadion are particularitățile lui. Dar, repet, se va face!”, a spus directorul CNI.

Problemele continuă la Dinamo

Deși vestea este bună, situația fotbalistică de la Dinamo continuă să se înrăutățească, trupa lui Dusan Uhrin având doar șanse teoretice să se mai salveze direct de la retrogradare. Marele avantaj al ”câinilor” este faptul că cei mai puternici adversari care ar putea ajunge la baraj .

Dinamo şi-a prezentat pentru anul 2021, în conformitate cu regulamentul pentru licenţiere şi fair-play financiar aplicabil pentru sezonul 2022-2023. Conform acestuia ”câinii” au înregistrat datorii totale de 44.863.903 lei (aproximativ 9.100.000 euro), dintre care cea mai mare parte este la capitolul datorii pe termen scurt, adică 44.740.853 lei.