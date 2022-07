Un fost internațional român mătură cu jucătorii lui Gică Hagi. „Nici nu a apărut, că a și dispărut!”

An după an Gică Hagi propune echipelor naționale de fotbal ale României un număr important de jucători. ”Regele” îi aruncă în lupta de la vârste fragede și așteaptă ca aceștia să explodeze și sub tricolor. Nu toți se ridică la nivelul așteptărilor.

Basarab Panduru despre Enes Sali: ”Și la U17 e rezervă”

Fostul mare mijlocaș Basarab Panduru a fost unul dintre cei mai talentați fotbaliști din generația lui. În calitate de expert, acesta a analizat la Orange Sport evoluția fotbaliștilor crescuți de Gică Hagi, care ar fi trebuit deja să confirme așteptările.

Principalul vizat a fost . La doar 15 ani și 9 luni acesta îmbrăca pentru prima și ultima oară tricoul primei reprezentative.

S-a întâmplat în noiembrie anul trecut în mandatul selecționerului Mirel Rădoi. A fost singurul moment de grație pentru tânărul de 16 ani al ”marinarilor”, între timp dispărut de pe radarul fotbalului de performanță.

”Sali nici nu a apărut, nu că a dispărut. Prima dată trebuia să apară, nu să dispară. Asta e altă poveste (convocarea la echipa națională de seniori – n.r.), te duci la naţională şi apoi vii la U19 şi nu eşti nimic, nici nu joci.

Era culmea să fie rezervă şi la U17. (unde a fost tot rezervă – n.r.) Tot rezervă? Şi la ăia e rezervă? Atunci e bine”, a declarat Basarab Panduru la

Nici celelalte ”speranțe” de la Farul nu îl încântă pe Basarab Panduru

Academia de Fotbal ”Gheorghe Hagi” pare să fi intrat într-un moment de cumpănă. În ultimii ani nici un fotbalist nu a mai atras privirile scouterilor internaționali.

”Mai are vreun tânăr în momentul ăsta (Gică Hagi – n.r.) pe care să vină cineva să dea un milion de euro? Radaslavescu probabil, dar nu acum, e mic, are 17-18 ani, are calitate, pare că poate să facă ceva.

În rest, Pitu ne tot ameninţă de vreo doi-trei ani că face ceva, Grameni nu prea ştii de unde să îl iei”, a mai spus Basarab Panduru.

Fostul fotbalist nu este încântat nici de achizițiile Farului din această vară, deși la echipa de la malul mării au ajuns, între alții, Gabriel Torje, , și Vlad Morar, de la Dinamo, Dragoș Nedelcu de la FCSB, sau Romario Benzar, ultima oară în Italia.

”Torje, Morar, Kik-Riki… nu e bun Kiki? Probabil că ’Regele’ vrea să prindă play-off-ul. Atât timp cât antrenează el, play-off-ul cred că e obiectivul numărul unu”, a completat Panduru.