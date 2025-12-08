Un fost internațional se află în mijlocul unei dispute cu fosta iubită. Femeia este însărcinată cu copilul fotbalistului și va fi bunică, la 37 de ani

ADVERTISEMENT

Lumea sportului este zguduită de un conflict amoros. Un fost internațional se află în mijlocul unei dispute aprinse cu fosta iubită, în vârstă de 37 de ani. Femeia este însărcinată cu copilul fotbalistului și urmează să fie și bunică.

Un fost jucător de fotbal, în scandal cu fosta parteneră de viață

Carlos Gilberto Nascimento Silva este un fost fotbalist din Brazilia, retras din activitate la începutul lui 2025. Numele său este vehiculat perioada aceasta într-un scandal de amploare care o implică pe fosta parteneră de viață.

O cunoscută influenceriță pe numele său Juliana Merhy cu fostul internațional. Jucătorul de fotbal este într-o altă relație în momentul de față, motiv pentru care a solicitat un test de paternitate.

Rezultatul ADN a confirmat că este tatăl copilului, însă nu dorește să-și asume responsabilitatea. Afirmația a fost făcută în spațiul virtual de către frumoasa brunetă, în vârstă de 37 de ani, care în curând va fi și bunică.

Creatoarea de conținut are o fiică de 20 de ani, dintr-o relație anterioară, care va fi mamă peste numai câteva luni. Aceasta se bucură de susținerea soțului, în schimb fosta iubită a lui Carlos Gilberto Nascimento Silva, cunoscut drept Gil, nu are parte de același sprijin.

Juliana Merhy și brazilian s-au întâlnit prima oară în anul 2017. Au avut o legătură intermitentă, în prezent sportivul iubindu-se cu Elana, fostă concurentă a emisiunii Big Brother Brazilia. Relația lor a început în martie 2023.

„Mi-am păstrat întotdeauna viața personală privată. Având în vedere informațiile care au fost apărut, am obligația să vorbesc deschis și să confirm că sunt însărcinată cu copilul lui Gil.

El este tatăl bebelușului meu, lucru dovedit de un test ADN efectuat la cererea sa”, a anunțat Juliana Merhy, pe Instagram, conform publicației .

Cu ce problemă se confruntă fosta iubită a sportivului

„Mă confrunt cu o sarcină cu risc ridicat, trecând printr-o perioadă de mare fragilitate emoțională, tacuri de anxietate severe, limitându-mi rutina doar la controale medicale și îngrijire de bază pentru sănătatea mea și a copilului meu.

În ciuda confirmării paternității, continui să trăiesc această perioadă extrem de delicată fără prezența, sprijinul sau orice formă de ajutor din partea tatălui.

De la bun început a ales să rămână distant și să ignore existența bebelușului nostru”, a adăugat fosta iubită a lui Gil, pe rețelele de socializare. A confirmat că este însărcinată în decembrie 2025, dar nu se știe când va deveni mamă.

Până când va avea loc marele eveniment, influencerița încearcă să fie discretă. În ultima perioadă femeia s-a limitat doar la programări medicale și îngrijiri esențiale. Juliana Merhy evită să iasă prea mult din casă pentru a se asigura că sarcina decurge normal.

Pe de altă parte, fostul internațional brazilian nu a făcut nicio declarație despre disputa în care este implicat. Fostul fundaș al echipelor Corinthios Santos și naționala Braziliei preferă să stea departe de acest scandal.

Fostul fotbalist a adunat 11 selecții la naționala Braziliei. De asemenea, de-a lungul carierei sale a evoluat la Americano-RJ, Atletico-GO, Aparecida-GO, Cruzeiro, Valenciennes, Corinthians, Shandong și Santos. A fost campion al Braziliei, în 2015, cu Corinthians.