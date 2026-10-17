Un fost internațional a fost declarat decedat pe frontul din Ucraina

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Fostul mijlocaș al echipei naționale a , Roman Maksymyuk, a fost declarat oficial decedat la vârsta de 50 de ani, la aproape doi ani după ce fusese dat dispărut în timpul războiului cu Rusia. Înrolat voluntar în armata ucraineană imediat după izbucnirea conflictului în 2022, fostul fotbalist își pierduse urma pe frontul din Donețk. Speranțele familiei au fost spulberate definitiv în urma rezultatelor analizelor ADN, efectuate pe baza probelor prelevate de la fiica sa, Daria, conform DailyStar.

Omagiul emoționant adus de selecționata Ucrainei în timpul conflictului

Dispariția fostului sportiv a lăsat o amprentă profundă asupra comunității fotbalistice din Ucraina. În vara anului 2025, în cadrul unui meci amical disputat împotriva selecționatei Canadei, internaționalii ucraineni au intrat pe teren purtând tricoul de joc și jacheta militară ale lui Maksymyuk, aducându-i un omagiu emoționant lui Maksymyuk aflat la acel moment pe lista persoanelor dispărute în misiune. Moartea sa confirmă sacrificiul dramatic făcut de sportivii ucraineni care au ales să îmbrace haina militară pentru a-și apăra țara. Comunitatea internațională a fotbalului a transmis numeroase mesaje de condoleanțe familiei și celor apropiați după confirmarea oficială a decesului.

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Cariera de succes și performanțele la cluburile de top din Ucraina

Apreciat pentru dăruirea sa din teren, Roman Maksymyuk a strâns 5 selecții în tricoul echipei naționale a Ucrainei între anii 1998 și 2002. La nivel de club, mijlocașul a evoluat pentru formații de tradiție din campionatul ucrainean, printre care , Dnipro, Volyn Lutsk, Chornomoreț Odesa sau Prykarpattia, bifând totodată o experiență externă la echipa kazahă Atyrau. Cea mai prosperă perioadă din cariera sa de jucător s-a consumat în tricoul celor de la Dnipro, echipă pentru care a adunat 85 de prezențe oficiale. Trecerea la antrenorat și devotamentul pentru fotbalul de tineret

După agățarea ghetelor în cui în anul 2012, Roman Maksymyuk a îmbrățișat cariera de tehnician, dedicându-se formării tinerelor talente. În 2013, acesta a preluat conducerea tehnică a echipei U19 de la Volyn Lutsk, punând bazele unei metodologii de pregătire axate pe disciplină și rigoare tactică. Ulterior, fostul internațional a mai pregătit formații precum Veres Rivne, FK Ternopil și Votrans Lutsk, rămânând conectat la fenomenul fotbalistic până în momentul în care izbucnirea războiului l-a determinat să renunțe la antrenorat pentru a se alătura forțelor armate.

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Impactul războiului asupra fotbalului din Ucraina și memoria martirilor din sport

Dispariția definitivă a lui Roman Maksymyuk aduce în discuție costul uman uriaș plătit de lumea sportului în urma războiului din estul Europei. Numele fostului mijlocaș se adaugă pe o listă lungă de foști sportivi și antrenori care și-au pierdut viața pe câmpul de luptă în ultimii ani. Oficialii federației de la Kiev și fostele sale echipe au anunțat că vor organiza momente de reculegere la meciurile din competițiile interne în memoria fostului internațional. Moștenirea sa sportivă și curajul de care a dat dovadă rămân repere durabile pentru tinerii fotbaliști din Ucraina.