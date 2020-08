Un fost jucător al Craiovei și al CFR-ului și-a ales favorita. Pe cine vrea Ionuț Rada să vadă campioană

Universitatea Craiova și CFR Cluj se vor duela în finala campionatului, luni, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Oltenii au nevoie de o victorie pentru a deveni campioni, indiferent de ce se va hotarî în privința partidei amânate cu Astra.



Ionuț Rada a învățat tainele fotbalului în Bănie, dar a trecut și pe la echipa de sub Feleac timp de câteva sezoane.

Fundașul trecut pe la ambele formații care se luptă pentru titlu și-a ales favorita în derby-ul de luni seară. Olteanul nu a uitat de unde a plecat și consideră cu acest an poate fi al Științei.

Rada a jucat pentru Craiova și CFR și și-a ales favorita în derby: „Ar fi un moment extraordinar”

În vârstă de 38 de ani, Ionuț Rada este sub contract cu Sănătatea Cluj, echipă de liga a 3-a, însă este prins într-un proiect „The Rada Way”, prin care fostul fotbalist de Liga 1 îndeamnă lumea să facă sport.

Rada este de părere că cei doi tehnicieni ai echipelor combatante în lupta pentru titlu sunt elementele cheie ale Craiovei și a CFR-ului: „Acest lot a fost construit de Dan Petrescu, el este numărul 1 în club, chiar și în partea financiară. Acolo unde merge, el trebuie să aibă toate lucrurile puse la punct, tocmai pentru a cere maximul de la jucători. Va fi extrem de greu să nu fie alături de jucători. Nu va fi același lucru, chiar dacă sunt „secunzii” pe margine. Petrescu este un antrenor care și-a arătat valoarea.

Cu Cristiano Bergodi am avut discuții în contradictoriu, la Rapid schimbase sistemul. L-am avut ca antrenor și la Steaua. Este un tehnician care știe bine să organizeze jocul, se face plăcut și are un dialog frumos cu echipa și cred că acesta este cel mai important lucru. Trebuie să știi să comunici cu o echipă cu potențial. Oltenii s-au calibrat bine după această pauză, venirea lui Bergodi a ajutat. Micile probleme au fost reglate din timp și totul a fost bine.”

Ionuț Rada a jucat pentru Craiova și CFR Cluj, dar anunță că este fanul Universității în bătălia finală de luni. Născut în Bănie, dar stabilit la Cluj, fundașul se laudă cu titulatura de oltean: „Recunosc că îmi doresc ca Universitatea Craiova să câștige campionatul, chiar dacă mă bucur și pentru CFR când are succese. Eu sunt oltean, țin cu Craiova. Eu sper ca anul acesta să fie un moment extraordinar pentru oraș.

Ionuț Rada a avut o relație specială cu Ilie Balaci: „A fost un om minunat”

Sezonul a fost foarte aproape (sau este) să nu fie terminat din cauza pandemiei de coronavirus. Mulți jucători infectați și multe meciuri amânate au adus haosul în prima ligă a României: „Cred că a fost foarte important că CFR a putut să joace și că acest sezon poate să se termine pe teren. Îmi doream ca această mare finală să fie la Craiova. A fost greu ca echipa din Gruia să joace atâtea meciuri în doar o săptămână, există și o presiune. N-au avut nici antrenamente…Mentalul contează foarte mult în acest final de sezon.

Nu va fi ușor pentru ei, dar avantajul lor este experiența. Jucătorii de acolo sunt experimentați, au valoare și cred că este argumentul lor pentru titlu. Nu știu cât de adevărate sunt aceste știri cu plecarea lui Dan Petrescu, dar jucătorii trebuie să gestioneze mental această perioadă. CFR a suferit în ceea ce privește jocul, dar nu au avut nici liniște. Au fost și anumite probleme financiare. Craiova este pe primul loc pe meritul ei, nu datorită problemelor de la Cluj.”

4 jocuri oficiale are Rada în tricoul echipei mari a Craiovei

106 de apariții a strâns la CFR Cluj

Între mine și Ilie Balaci a fost o legătură extraordinară. Am ținut legătură și după ce am plecat de la Craiova, pot să spun doar lucruri frumoase despre el. Chiar am facut o echipă din colegii cu care am jucat, iar antrenor l-am pus pe Ilie Balaci. A fost un om minunat, putea să facă mult mai multe lucruri pentru fotbalul oltean și cel românesc”, a mai spus inițiatorul proiectului „The Rada Way”.