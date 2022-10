Un fost jucător al FCSB a fost arestat! Riscă între trei și șapte ani de închisoare. Video

și antrenor la CSA Steaua, a fost condamnat în Belarus la închisoare.

Vasili Hamutovski ar putea ajunge în spatele gratiilor după ce a prostestat împotriva lui Lukashenko

Hamutovski, unul dintre cei mai apreciați portari ai FCSB, a participat la un protest în Minsk împotriva regimului lui Alexander Grigoryevich Lukashenko și împotriva războiului din Ucraina, în care Belarusul este implicat direct.

Fostul jucător în vârstă de 44 de ani a fost surprins într-un video de la un protest din 2020 care circulă pe internet și conform , acesta riscă minim trei de pușcărie iar pedeapsa maximă e de șapte ani.

Vasili Hamutovski a fost încătușat și arestat de către autoritățile din Belarus, iar imagine pot fi urmărite .

Ce infracțiune a comis Vasili Hamutovski conform autorităților din Belarus. I s-a deschis dosar penal

Lui Vasili Hamutovski i s-a făcut deja un dosar penal pentru „infracțiunea” de „Organizare și pregătire a acțiunilor care încalcă grav ordinea publică sau participarea activă la acestea”, notează .

, Hamutovski revenise în Belarus pentru a efectua o intervenție chirugicală la genunchi.

Goalkeeperul bieloros a cucerit două titluri de campion cu FCSB și o Cupa României cu Petrolul Ploiești.

Hamutovski a evoluat și pentru naționala țării sale și a mai jucat la BATE Borisov, Dinamo Moscova, FC Augsburg și Dinamo Minsk. Cu BATE Borisov a reușit să mai câștige un titlu de campion.

Vasili Hamutovski a vorbit despre protestele la care a participat în 2020: „Au fost multe voturi falsificate”

Vasili Hamutovski a vorbit într-un interviu pentru Digi Sport despre problemele pe care le are în Belarus: „Da, împotriva războiului. Toți oamenii normali au ieșit pe stradă. Protestele au fost după alegeri, pentru că au fost multe voturi falsificate.

Când am jucat la Dinamo Brest și noi am protestat contra terorilor pe care le-au făcut. A dat afară pe toți oamenii care au vorbit despre falsificarea voturilor. Nu conta că erai jucător, antrenor sau chirurg, inclusiv pe mine. Am plecat în Arabia Saudită și am antrenat acolo. Apoi am primit oferta de la Lvov”.

Hamutovski nu mai are nicio șansă să își continue cariera de antrenor în țara natală din cauza regimului Lukashenko:„Cred că nu mai pot lucra în Belarus din cauza acestei situații. Acolo dacă aud alte păreri te dau afară!”.

Ce spunea Vasili Hamutovski despre conflictul dintre FCSB și CSA Steaua: „Nu știu situația”

Vasili Hamutovski nu a vrut să se implice în conflictul dintre FCSB și CSA, însă consideră Steaua echipa din Liga 2: „Nu știu situația, pentru că după ce am plecat de la Steaua, în 2006, nu am știut ce se mai întâmplă aici. Eu știu că acum FCSB e Gigi, dar nu știu situația”.

Fostul portar a explicat și ce relație a avut cu Becali: „Eu când am jucat la Steaua, cu Gigi, el a fost mereu mulțumit de rezultate în campionat și în cupele europene.

Pe timpul meu, nu am avut niciodată probleme cu Gigi, el a fost mereu mulțumit. La plecare, și eu am fost mulțumit, și el a fost mulțumit”, spunea bielorosul pentru sursa citată.