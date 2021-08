Fost jucător la FCSB, șocat de transformarea lui Gigi Becali: „E total schimbat! Ăsta nu e fotbal! Nu-și dorește performanță”. Exclusiv

Gigi Becali a surprins pe toată în ultimul timp cu , dar mai ales în alcătuirea echipei.

ADVERTISEMENT

De altfel, înainte de meciul cu Rapid, FANATIK a publicat în exclusivitate în meciul de duminică seară.

Un fost jucător de la FCSB crede că Gigi Becali face mult rău echipei: „Nu e deloc bine pentru viitorul acestui club și al jucătorilor”

Ionuț Rada, fostul jucător al Rapidului și al lui FCSB, despre derby-ul de duminică seară. Fostul fundaș central a explicat în exclusivitate pentru FANATIK faptul că acțiunile lui Gigi Becali îi afectează extrem de mult pe jucătorii vicecampioanei: „Noi înțelegem prin reacția jucătorilor, nici nu trebuie să mai spunem dacă e okay sau nu. Se vede clar pe fața jucătorului și de-aia spun că ceea ce face acum nu e deloc bine pentru viitorul acestui club și al jucătorilor. Poți să mai vinzi un jucător cum a fost cazul lui Man, dar din punctul meu de vedere ăsta nu e fotbal!

ADVERTISEMENT

Fostul fotbalist critică în termeni dur comportamentul lui Gigi Becali, însă în același timp îl respectă pentru faptul că la FCSB nu au fost niciodată întârzieri cu salariile sau alte probleme de natură financiară, probabil singurul lucru din Liga 1 aflat în această situație: „Pentru că echipa asta a adus rezultate, e iubită și suporterii suferă când văd asta. Cu tot respectul pentru ce face când vine vorba de plata salariilor. Nu am auzit niciodată să fie probleme din punctul ăsta de vedere! Tot respectul meu pentru asta, dar ce face acum e total greșit”.

Ionuț Rada a comentat și sarabanda de schimbări de la FCSB. Spre exemplu, în partida cu UTA, Gigi Becali a făcut nu mai puțin de al partidei: „Chiar dacă atunci mai venea în vestiar sau mai mergea cu noi în cantonament, pur și simplu discutam de cu totul și cu totul altceva! Mai făcea glume, mi se părea o persoană care își dorește să facă performanță! Nu se punea problema să vină la ședința tehnică sau să simțim noi că joacă altcineva decât ar merita sau schimbări ca acum în prima repriză când se scot trei-patru jucători”.

ADVERTISEMENT

Ionuț Rada: „Gigi Becali e total schimbat față de perioada 2005-2010! Pentru mine e o mare surpriză!”

Ionuț Rada nu îl mai recunoaște pe patronul FCSB-ului și e convins că actuala versiune a lui Gigi Becali nu mai are nicio legătură cu persoana care era în perioada 2005-2010, când echipa a reușit unele dintre cele mai mari performanțe. Cel puțin când vine vorba de FCSB: „Eu cred că Gigi Becali este total schimbat față de perioada 2005-2006 și până în 2009-2010! De asta spun că pentru mine este o surpriză când văd toate aceste declarații, lucruri pe care le transmite la TV sau comunicările pe care le are cu antrenorul Stelei. Este ciudat așa pentru mine, pentru că el nu era așa! Din punctul meu de vedere este o surpriză ce văd acum”.

Fostul stoper al roș-albaștrilor a lucrat cu Gigi Becali nu mai puțin de trei ani însă spune că niciodată nu s-a întâmplat așa ceva la echipă, chiar dacă mai venea în vestiar, la antrenament sau în cantonamente: „Eu am spus tot timpul că Gigi Becali greșește în acest moment cu ceea ce face la FCSB. A fost patronul pe care eu l-am avut și eu știu cum mergea echipa și cum funcționau lucrurile în acel moment. Îl cunosc foarte bine și nu am avut niciodată probleme. Erau antrenori care aveau un staff tehnic bun și care organiza antrenamentele, foloseau jucătorii cei mai buni”.

ADVERTISEMENT

Ce făcea Gigi Becali înainte de meciuri importante: „Era obiceiul lui!”

Deși a jucat la Rapid, Ionuț Rada a avut o relație foarte bună cu Gigi Becali și are multe amintiri frumoase legate de patronul FCSB-ului. I-a rămas însă întipărit în minte un moment mai special înainte de dubla manșă din play-off-ul UEFA Champions League cu Bate Borisov: „Sunt multe momente legate de Gigi Becali. Îmi aduc aminte că înainte de play-off-ul Ligii Campionilor cu Bate Borisov. A venit la noi să ne încurajeze și să ne facă crucea cu mir cu degetul pe frunte (n.r. râde). Era obiceiul lui pe care am văzut că în continuare îl face. Am auzit și de la alți jucători după ce am plecat de acolo că face asta în continuare.

Mi se părea haios, dar pe de altă parte vedeam că este serios și emoționat și că își dorește din tot sufletul să ajungem în Champions League. De asta spun că pentru mine este o surpriză. E cu totul și cu totul alt om față de cum era atunci!

ADVERTISEMENT

Chiar dacă și atunci Gigi Becali își ridica în slăvi jucătorii, iar la prima ocazie îi critica dur, Ionuț Rada mărturisește că atunci starea de spirit în cadrul echipei era mult mai bună, iar jucătorii nu erau deloc afectați: „Și declarațiile pe care le dădea atunci. Cumva noi eram obișnuiți, pentru că știam că în momentul în care venea în vestiar ne trata de parcă eram copiii lui! Glumea cu noi și ne zicea: ‘Hai, mă! Ce, v-ați supărat pe mine?!’. Lucruri frumoase!

Și chiar nu aveai cum să te superi pentru că el spunea că era întărâtat și de presă când făcea acele declarații. Dar acum făcând toate aceste lucruri cu toți antrenorii tineri și răspunsurile pe care le dă când este întrebat la emisiuni, că nu își dorește să aducă un staff tehnic cu experiență, pentru mine e o mare surpriză. Mi se pare că nu își mai dorește să facă performanță la nivel de Liga 1!”, a spus Ionuț Rada în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT