Un fost jucător al lui Dinamo a avut un an de coșmar: „Sper să revin cât mai rapid în prima ligă. Mi-ar plăcea să mă întorc”. Exclusiv

Claudiu Ciolan a reușit trei transferuri spectaculoase la Câmpulung. , Cristi Bălgrădean și Andrei Radu, foștii jucători ai lui Dinamo. Argeșenii sunt și în căutarea unui nou antrenor.

Andrei Radu, fostul fundaș stânga al lui Dinamo, a debutat la Câmpulung Muscel: „Un adevărat șir de ghinioane pentru mine”

FANATIK a stat de vorbă cu Andrei Radu, fostul jucător al lui Dinamo, care a debutat la Câmpulung Muscel în meciul pierdut cu 0-3 la Voluntari: „A fost o perioadă dificilă pentru mine. Am fost în Croația și trebuia să semnez cu Rudes, o echipă în prima ligă. La finalul cantonamentului cu echipa, când trebuia să semnez, m-am accidentat la gleznă și am stat vreo 5 luni.

A fost un adevărat șir de ghinioane pentru mine în ultimul an. Sunt bucuros că am revenit și îmi doresc să joc cât mai mult. Îmi doresc să revin la forma pe care o aveam și mă simt foarte bine fizic. Am o vârstă OK și vreau doar să joc”.

Jucătorul în vârstă de 28 de ani a ales să vină la echipa din Liga 2 după ce , Claudiu Ciolan: „Am venit și eu aici pentru că m-a sunat Gabi Torje dacă pot să îi ajut, am văzut că vine și Bălgrădean și am zis să încercăm să salvăm echipa și apoi să revin în Liga 1, cât mai rapid”.

Andrei Radu, povești incredibile din Grecia: „A murit președintele clubului”

Andrei Radu e convins că echipa se poate salva de la retrogradare, chiar dacă în acest moment este penultima în clasament și nu au niciun un principal pe bancă: „Eu zic că avem o echipă cu jucători buni. Dacă vor mai veni jucători va fi și mai bine. Antrenorul a plecat, acum e unul interimar și am înțeles că va veni unul și noi. Putem să ne salvăm cred eu și avem un grup bun”.

Fundașul stânga a plecat de la Dinamo în iulie 2022, când a semnat cu PAS Geannina: „În Grecia nu am rămas pentru că a murit președintele clubului și au început să aibă probleme financiare destul de mari. A trebuit să plec pentru că era o situație foarte grea. La primul meci acasă s-a stins nocturna în minutul 60 și am pierdut cu 3-0 la masa verde”.

Clubul a fost lovit din greu de soartă: „Președintele avea 15 ani de când ținea echipa singur acolo. Nu avea nicio problemă de sănătate și a fost un șoc imens pentru toți. Noi câștigasem, ne salvasem de la retrogradare și trebuia să facem o masă cu președintele. Ne întorceam de la Levadiakos și ne-a sunat pe autocar să ne anunțe că a murit. S-a simțit rău, a mers la spital și a murit. Ceva total neașteptat. Asta a fost”.

Jucătorul nu a uitat de Dinamo: „Normal că mă gândesc să revin”

Andrei Radu speră să își relanseze cariera la Câmpulung și de ce nu, să revină la Dinamo într-o bună zi: „Acum vreau doar să joc. Dinamo a fost clubul la care am crescut și am debutat în Liga 1. Am o relație foarte bună cu suporterii lui Dinamo și am petrecut unele dintre cele mai frumoase momente din carieră acolo și normal că mă gândesc să revin”.

Dinamovistul e convins că jucătorii lui Zeljko Kopic pot face față în play-off-ul din SuperLiga: „Mi se pare un parcurs foarte bun și i-am urmărit. Mă bucur că au început să aibă rezultate și că fanii dinamoviști au motive de bucurie după mult timp. Eu cred că la lotul și condițiile pe care le au acum, comparativ cu ce am avut noi în acea perioadă dificilă, pot face față în play-off. Au jucat bine și cu CFR Cluj și cred că pot face față”.

Andrei Radu a explicat care e diferența fundamentală dintre Dinamo de acum și echipa din urmă cu doi ani: „E diferență la nivel de condiții, bani, management și toate aspectele legate de organizare. La noi a fost foarte, foarte greu în perioada aceea”.

Claudiu Ciolan, dezvăluiri după transferurile spectaculoase ale foștilor dinamoviști: „A fost cel mai bun de pe teren

, care a fost extrem de mulțumit de evoluția fundașul stânga: „Am reușit să îi aducem și pe Cristi Bălgrădean și Andrei Radu, care cred că a fost chiar cel mai bun de pe teren la meciul cu Voluntari. Și Bălgrădean ne-a scos în câteva faze importante”.

Fostul sponsor al lui Dinamo are însă emoții în privința luptei pentru salvarea de la retrogradare: „Din păcate mai avem lucruri de pus la punct. Sperăm să mai aducem în iarnă câțiva jucători și să ne mai ajute jocul rezultatelor, să rămânem aproape de locurile de salvare pentru că urmează meciuri grele.

Am știut să îl motivăm și de asta a venit la noi. Gabi Torje a avut de asemenea aport în venirea lui Cristi Bălgrădean. Eu sper ca Andrei Radu să rămână la noi, dar pentru el vreau să își găsească un angajament mai bun în prima ligă”.

Claudiu Ciolan are mare încredere în Andrei Radu: „A jucat bine acum și a arătat bine și fizic. Nu e în urmă cu pregătirea. S-a antrenat oricum, dar primise cartea verde. Nu are niciun kilogram în plus. A contat normal că veniseră deja Torje și Bălgrădean”.

Cristi Bălgrădean nu se gândește la retragare: „Vrea să mai joace 2-3 ani”

Claudiu Ciolan a dezvăluit că nici Gabi Torje și nici Bălgrădean nu se gândesc la retragere: „Cristi vrea să mai joace 2-3 ani, nu a venit aici să se retragă și Andrei a vrut să își relanseze cariera. La el chiar nu s-a pus problema de bani sau ceva.

Am zis să vin și noi înțelegători cu ei, mai ales cu Bălgrădean care stă la Cluj. Lui îi e mai greu și la final de săptămână mai pleacă. Săptămâna asta de pauză de exemplu l-am lăsat liber”.

Claudiu Ciolan a adus la Câmpulung autocarul lui Dinamo, trei foști jucători importanți, precum și câțiva juniori: „Nu știu dacă facem un mic Dinamo, dar sper să ne salvăm de la retrogradare. Dacă distanța va fi mare față de celelalte echipe va fi o problemă. Dacă începeam acum campionatul nu îmi făceam probleme. Mai suntem în discuții cu jucători, dar nu știu dacă mai vine cineva”, a mai dezvăluit finanțatorul argeșenilor pentru site-ul nostru.

125.000 de euro e cota lui Andrei Radu, 44 de meciuri în tricoul lui Dinamo