Un fost jucător al lui Dinamo e cel mai bun prieten al lui Ruben Amorin, antrenorul lui Manchester United: „Mi-a botezat fata”. Super dezvăluiri. Exclusiv

Bruno Simao a jucat la Dinamo în 2009 și a mai trecut pe la UTA și Astra Giurgiu. Fostul fundaș stânga a oferit un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre prietenia cu , înainte de meciul cu FCSB.

Bruno Simao, fostul fundaș stânga al lui Dinamo, legat de o prietenie de 30 de ani de Ruben Amorim: „Suntem o mare familie”

Bruno Simao vorbește într-o română perfectă, deși a jucat doar trei ani în România. Crescut la Benfica, Bruno a învățat ABC-ul în fotbal alături de Ruben Amorim, iar de atunci sunt de nedespărțit. Toate acestea și multe alte într-un interviu marca FANATIK.

ADVERTISEMENT

Bruno, ai fost coleg cu Ruben Amorim la juniorii lui Benfica. Ați devenit apropiați?

– Da, suntem prieteni foarte buni și ne știm de la vârsta de 9 ani. Am jucat împreună la academia lui Benfica Lisabona. Ruben este nașul fetiței mele cea mare, care are 18 ani acum. Nu suntem veri, dar suntem foarte apropiați, ca o familie. El a crescut aproape de casa mea și de atunci suntem alături unul de celălalt. La fel și familiile noastre, părinții noștri. Suntem o mare familie.

Bruno Simao știe care e marele atu al lui Ruben Amorim la Manchester United: „El are o relație specială cu jucătorii”

Cum e Ruben Amorim ca antrenor?

– A fost foarte serios încă de când era jucător și era polivalent. A avut o mereu o cultură fotbalistică extraordinară și eram convins că va fi un antrenor bun. El are o relație specială cu jucătorii și asta e cea mai mare calitate a lui.

ADVERTISEMENT

Crezi că FCSB are șanse cu Manchester United?

– O să fie greu sincer pentru că , chiar dacă nu este într-un moment foarte bun acum. Când ești acolo pe teren, dacă ești pregătit psihic pentru un astfel de meci poți să faci o surpriză. Trebuie să fie foarte atenți la Dalot și Bruno Fernandes, părerea mea.

Bruno Simao a simțit pe pielea lui severitatea antrenorului Ruben Amorin: „Am lucrat cu toți din echipa lui de la Manchester United”

L-ai avut și antrenor pe Ruben Amorin…

– Da, la Casa Pia, primul club din cariera lui de antrenor. Îi știu foarte bine și pe secunzii lui, cu care lucrează de atunci. Am lucrat cu toți din echipa lui.

ADVERTISEMENT

S-a schimbat relația după ce ți-a devenit antrenor?

– A vrut să mă dea afară de la echipă! Nu a a mai ținut cont de nimic. Eu eram răcit și nu reușisem să dorm pe noapte. Am luat o pastilă, am adormit și am ratat antrenamentul. Când am văzut ceasul era aproape unul. M-a chemat a doua zi la el, era și președintele. A zis că nu mai contează pe mine. A intervenit căpitanul echipei și jucătorii și au zis că au nevoie de mine.

„El e foarte, foarte sever. Are niște rigori foarte, foarte înalte”

Deci nu te joci cu Ruben Amorin nici dacă ești prietenul lui cel mai bun…

– El e foarte, foarte sever. Ultimul exemplu e cazul lui Marcus Rashford. Din cauza asta o să aibă mare succes și sunt 100% sigur de asta. Are niște rigori foarte, foarte înalte. El nu se joacă cu nimic pentru că este munca și viața lui. Așa e Ruben. S-a văzut deja valoarea lui ca tehnician la Braga și la Sporting. Și acum la United o să fie tot așa.

ADVERTISEMENT

Când ați vorbit ultima oară?

– Păi după meciul cu Fulham. A fost ziua lui de naștere, a făcut 40 de ani și l-am sunat. M-a invitat și o să merg 100% să îl văd și la Manchester. Să merg și la un meci.

Fostul jucător al lui Dinamo, convins că Ruben Amorim va face performanță la Manchester United: „Are nevoie de timp”

De ce crezi că nu a reușit să facă mai mult în Premier League?

– A venit într-un moment foarte greu și are nevoie de timp. Sezonul viitor o să fie cu siguranță ceva diferit. Nu m-a întrebat nimic de FCSB, dar are echipa lui și îi cunosc foarte bine. Știe tot despre adversari și este unul dintre cei mai apreciați antrenori din Portugalia. Sporting era într-un moment cum e United acum și a reușit să ia titlul și cupa, a dus echipa în Champions League.

30 de ani de prietenie îi leagă pe Bruno Simao și Ruben Amorim