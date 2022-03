Un fost jucător al Universității Craiova trece prin clipe dramatice. Lorena Balaci cere ajutor

Fost fotbalist al Universității Craiova, Cornel Frăsineanu trece în aceste momente prin clipe dramatice. Din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă, mama sa are mare nevoie de sânge.

Momente cumplite pentru Cornel Frăsineanu. Mama sa are grave probleme de sănătate. Lorena Balaci i-a sărit în ajutor

Într-un mesaj publicat recent pe rețelele de socializare, Lorena Balaci își roagă prietenii să meargă la Spitalul Județean de Urgență din Craiova și pentru mama fostului fotbalist fundaș stânga al „juveților”.

ADVERTISEMENT

„Îi rog din suflet pe toți prietenii mei din Craiova să meargă la Spitalul Județean nr 1 și să doneze sânge grupa 01 sau B3 pentru Frăsineanu Lucia. Doamna care are nevoie URGENTĂ de sânge este mama fostului fotbalist Cornel Frăsineanu”, a scris fiica legendarului Ilie Balaci.

Cornel Frăsineanu, pus la zid de fosta soție. Cum ar fi rămas fără avere

De-a lungul carierei, Cornel Frăsineanu a evoluat pentru Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo, UTA Arad, Dacia Mioveni și chiar Bursaspor. Viața sa extrasportivă a fost marcată, însă, de multe episoade controversate.

ADVERTISEMENT

Acuzată că – poveste care a ținut multă vreme primele pagini ale ziarelor de scandal – Roxana, fosta soție, și-a prezentat propria versiune a poveștii. Una presărată cu acuzații de violență, dependență de jocuri de noroc și consum excesiv de băuturi alcoolice.

„M-am hotărât să spun adevărul, deoarece cei care au cel mai mult de suferit de pe urma acestor articole sunt copiii mei. Nu înțeleg totuși pe cine ar interesa viața mea/noastră, nu m-am considerat niciodată o vedetă, iar Cornel, cu siguranță, nu mai este o vedetă de mult. Motivul pentru care am hotărât să plec din viața lui acum 14 ani a fost să le ofer copiilor mei o viață normală și liniștită, fără scandaluri, bătăi, jigniri, urlete și umilințe.

ADVERTISEMENT

Am considerat că am luptat de ajuns să salvez relația noastră, din păcate am luptat singură și rezultatele au întârziat să apară. Povestea este foarte lungă și complexă, doar câteva persoane o cunosc cu adevărat. Cine mă cunoaște știe ce fel de om am fost, sunt și voi fi. Nu trebuie să demonstrez nimănui nimic.

Despre instalator: „Era consultant în vânzări”

Legat de faptul că m-ar fi prins Cornel cu ‘instalatorul sub calorifer’, povestea este foarte diferită. Am cunoscut pe altcineva, într-adevăr în perioada în care noi eram despărțiți, dar nu divorțați în acte. Băiatul respectiv era consultant în vânzări la o companie de bricolaj, iar el lucra pe partea de instalații.

ADVERTISEMENT

Nu a fost doar o simplă aventură, am avut o relație de aproape 10 ani, în urma căreia avem și un băiat. În urma divorțului, eu nu i-am luat nimic lui Cornel. Din contră, i-am lăsat aproape tot”, a declarat Roxana pentru . Nu a scăpat „neșifonată” nici voleibalista Daniela Cocoș, cu care fostul fundaș a fost de asemenea căsătorit.

ADVERTISEMENT

„Ea l-a manipulat să treacă tot ce are pe numele ei ca nu cumva să mai am eu pretenții la ceva după, deși cererea de divorț era definitivă, fără drept de apel. Au vândut casa de la Caracal și pământurile și si-au cumpărat un apartament la București, apartament care a fost trecut doar pe numele ei, iar el a semnat o hârtie prin care a renunțat la toate drepturile în favoarea ei. După divorț, ea a rămas cu tot, iar el cu o geantă cu haine cu care a și venit în Anglia”, a mai spus Roxana.