Un fost jucător de la FCSB, Craiova, Rapid și CFR Cluj a comentat începutul nebun din SuperLiga. Ce spune de meciurile din cupele europene: „Îi ajută să se calibreze”

Startul noului sezon de Superligă a produs surpriză după surpriză. , în timp ce FCSB și CFR Cluj sunt în partea de jos a clasamentului și tremură serios pentru prezența în play-off, iar suporterii de la Dinamo și Rapid visează deja la titlu. Ionuț Rada, fostul fundaș central cu peste 200 de meciuri jucate în prima ligă, a analizat în detaliu situația din această stagiune, în exclusivitate pentru FANATIK.

Noul sezon de Superligă a debutat în forță! Universitatea Craiova le-a luat fața celor de la FCSB și CFR Cluj

Se anunță deja o bătălie interesantă pentru titlu în Superligă, însă până atunci vom avea cu siguranță parte de o luptă strânsă pentru un loc în play-off.

În schimb, oltenii sunt pe primul loc după primele 10 etape, iar jucătorii lui Mihai Rotaru vor debuta în scurt timp în Conference League. Rămâne de văzut însă dacă echipa din Bănie va face față cu brio programului infernal, cu meciuri din 3 în 3 zile.

Ionuț Rada, fostul fundaș de la FCSB, Rapid, Universitatea Craiova sau CFR Cluj, a vorbit cu FANATIK despre acest nou sezon. Acesta a spus câteva cuvinte și despre șansele celor de la FCSB și Universitatea Craiova în cupele europene. Fostul internațional speră ca formațiile din România să aducă puncte la coeficient.

Ionuț Rada a analizat rezultatele surprinzătoare din SuperLiga. Ce așteaptă de la FCSB și U Craiova în cupele europene

În campionat e o nebunie, răsturnări de scor, e incredibil ce se întâmplă anul acesta. E un început atipic față de cum eram obișnuiți în SuperLiga. Sunt chiar curios să văd, mai ales echipe din spatele clasamentului, când o să reînceapă urcușul.

Însă aplaud și mă bucur pentru echipele care s-au salvat de la retrogradare sau sunt nou promovate că au această energie de început de campionat. Pentru că știu cât de important este să adune puncte în această perioadă.

Echipe precum Slobozia, Pitești, Botoșani, UTA, care a jucat foarte bine în aceste 10 etape. Deci eu m-aș bucura să vedem în play-off și una dintre aceste echipe. Fie Botoșani, fie UTA, fie FC Argeș, pentru că sunt echipe cu tradiție și ne dorim să le vedem de ce nu în play-off.

Craiova și Rapid au pierdut amândouă și nu mă așteptam sincer. Însă o înfrângere acum înainte să înceapă grupele Conference League cred că îi ajută un pic să se calibreze. La fel și pentru Rapid. Nu este ușor când ești sus în clasament și trebuie să gestionezi foarte bine grupul și emulația care s-a creat la ambele echipe.

Tot vorbim de câteva etape că atât FCSB cât și CFR Cluj ar trebui să revină sus în clasament, dar iată că au în continuare probleme. La CFR se vorbește deja de înlocuirea antrenorului și vom vedea ce decizii vor fi și la FCSB.

Ionuț Rada, surprins total de strategia lui CFR Cluj: „O campanie inedită de veniri și de plecări”

Deși la FCSB în mare parte e același lot, iată că sunt lucruri cu siguranță pe care nu le știm din interior. La CFR Cluj cumva e de așteptat pentru că a fost o campanie inedită de veniri și de plecări. Nu mă așteptam sincer la atâtea veniri și plecări. Cei de acolo au însă răspunsuri pentru toate aceste veniri și plecări.

Le urez multă baftă celor de la FCSB și Craiova, care mă bucură că revin în Europa. E clar o experiență importantă și poate că aceste meciuri îi vor ajuta să le dea un plus de energie și de încredere. Sunt curios cum se vor comporta, mai ales Craiova.

Sfaturi pentru Alex Dobre după ultimul scandal din Giulești: „Trebuie să înțeleagă mai bine rolul pe care îl are”

Am văzut și ce s-a întâmplat cu Alex Dobre. El este un jucător care și anul trecut a jucat foarte bine, acum o face foarte bine. El ca și căpitan încearcă să protejeze grupul. Îmi place de el, însă în același timp știm foarte bine că suporterii sunt aparte la Rapid, iar el din postura de căpitan trebuie să înțeleagă și mai bine rolul pe care îl are.

Cred că la Rapid nu face bine cumva această tensiune cu care ne-am obișnuit. Și la început de sezon ce s-a întâmplat cu Săpunaru. Deci Dobre trebuie să înțeleagă foarte bine că nu trebuie să reacționeze la cald și să aibă un alt echilibru din punctul meu de vedere.