Un fost jucător de la Juventus a dezvăluit de ce a refuzat-o pe FCSB: „Am vorbit cu Gigi Becali”

Felice Piccolo (37 de ani), fotbalist crescut de Juventus, a dezvăluit de ce a refuzat-o pe FCSB după plecarea de la CFR Cluj, echipă pentru care a evoluat în perioada 2010-2014.

Italianul a declarat pentru digisport.ro că, deși a negociat cu Gigi Becali, nu a acceptat să îmbrace tricoul roș-albastru deoarece rămăsese atașat de formația ardeleană.

Fostul fundaș central, care are în CV patru trofee cu CFR Cluj (Liga 1 – 2010, 2012; Cupa României – 2010; Supercupa – 2010) și unul cu Juventus (Serie B – 2007), a vorbit în termeni laudativi despre FCSB, dar nu regretă că nu a jucat pentru ea.

Cum au decurs negocierile dintre Felice Piccolo și FCSB

În cei patru ani petrecuți în Gruia, Piccolo a evoluat în 107 partide pentru CFR Cluj, perioadă în care a marcat trei goluri și a oferit două pase decisive.

„FCSB mi-a făcut ofertă după perioada petrecută la CFR Cluj. Am vorbit direct cu Gigi Becali, dar i-am spus că în primul rând nu era corect să schimb formația pentru că aș fi semnat cu o rivală a CFR-ului, iar inima mea rămăsese la Cluj.

În al doilea rând, dorința mea era să joc în Italia în pofida faptului că FCSB era un club mare. Timpul a dovedit că am ales corect și am luat decizia bună să mă întorc în Italia”, a declarat Felice Piccolo pentru digisport.ro.

Italianul a făcut parte din lotul lui Juventus în sezonul 2006-2007, atunci când „Bătrâna Doamnă” a promovat în Serie A după celebrul scandal „Calciopoli”.

„Când am ajuns în România, toată lumea mă întreba de ce am ales România!? A fost o provocare. După ce au văzut rezultatele pe care le aveam cu CFR Cluj, priveau totul cu alți ochi, aveau deja o altă abordare a problemei și mă întrebau cum pot ajunge și ei în România? Sunt mândru că pot spune că am deschis și eu alături de De Zerbi drumul italienilor către România.

Cu toții am făcut istorie la CFR Cluj, vorbesc prin mesaje cu mulți, cu alți băieți, încerc să văd toate meciurile lor când timpul îmi permite. Sunt de părere că CFR are și acum o echipă bună și poate face performanță din nou. Luna trecută când am fost în Cluj, l-am cunoscut și pe patronul echipei, pe Neluțu Varga. Eu rămân îndrăgostit de Cluj și voi reveni mereu”, a mai spus Piccolo.

Radu Drăgușin, pariul lui Piccolo: „Are mentalitate de Juventus”

Fost internațional la toate selecționatele de juniori ale Italiei, Piccolo a vorbit și despre internaționalul de tineret al României, Radu Drăgușin, care deja are două meciuri jucate pentru Juventus.

„Îl știam pe Drăgușin și l-am văzut în meciul din Liga Campionilor. Pentru postul în care joacă are o înălțime foarte bună, care îl va avantaja toată cariera (n.r.: – 1,91 m). E genul fotbalistului foarte serios, care pune mare accent pe pregătire.

Are mentalitate pentru a juca la o formație precum Juventus, a arătat că e pregătit oricând să evolueze la prima echipă, iar în timp cred că-și va demonstra calitățile. Eu îi prevăd o carieră bună în Italia. La ce capitol ar trebui să progreseze!? Consider că ar trebui să crească din punct de vedere al tehnicii”, a adăugat italianul.