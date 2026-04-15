Un fost jucător de la Manchester United, decedat în 2025, va deveni tată. Soția sa a anunțat că este însărcinată. Cum a fost posibil

Caz rar în Marea Britanie. Soția unui fost jucător de la Manchester United, care a murit la 36 de ani, a anunțat public că este însărcinată cu copilul lui. Fotbalistul a murit în urmă cu un an. Cum este posibil din punct de vedere medical acest lucru, dat fiind faptul că sportivul s-a stins în urmă cu 12 luni.

Când a murit Joe Thompson, jucător care a petrecut 7 ani la tineretul lui Manchester United

Fotbalul britanic era lovit, în primăvara lui 2025, de o uriașă tragedie. Jucătorul crescut de Manchester United, Joe Thompson, a murit pe 17 aprilie, la vârsta de doar 36 de ani. El fusese diagnosticat cu cancer pentru a treia oară în aprilie 2024, la cinci ani după ce s-a retras din fotbal. Thompson a fost depistat cu cancer limfatic în stadiul 4. Acesta este un tip de cancer al sângelui. Boala se răspândise treptat și la plămâni.

”A înfruntat fiecare luptă cu capul sus, atât pe teren, cât și în afara lui. Călătoria și spiritul său de neînvins au fost o inspirație pentru toți cei care i-au cunoscut povestea. Mai presus de toate, Joe a fost un soț iubitor pentru Chantelle și un tată incredibil pentru Thailula și Athena Rae. Gândurile noastre sunt alături de familia și prietenii lui Joe în această perioadă extrem de tristă”, a transmis, în aprilie anul trecut, fostul său club, Rochdale.

Thompson limfatic în 2013 și apoi din nou în 2017. După ce a primit de două ori vestea că este vindecat, el a marcat golul decisiv care a salvat-o pe Rochdale de la retrogradare din League One în 2018. S-a retras din fotbal în 2019, după 203 de apariții pentru Rochdale, declarând că și-a ”împins corpul la limită absolută”.

Soția sa, Chantelle, a spus că în timpul bolii el ”a parcurs fiecare pas cu curaj și mândrie”. ”Joe a avut un impact atât de mare asupra atâtor oameni și îi suntem veșnic recunoscători că ne-a binecuvântat cu prezența sa și că a fost atât de puternic, rămânând alături de noi atât de mult timp, împotriva tuturor șanselor”, a declarat ea, pentru .

Joe și soția sa Chantelle aveau deja două fiice: Thailula și Athena Rae. Încă din timpul vieții fotbalistului, cei doi discutaseră despre planul de a mai avea un copil, mai exact un băiețel. Joe avusese un vis în care vedea un băiețel în familia sa, cu puțin timp înainte de a muri. Dorința regretatului fotbalist se va îndeplini post-mortem peste doar câteva luni.

Soția lui Joe Thompson . Ea poartă în pântece copilul soțului ei decedat în aprilie 2025. Dar cum a fost posibil acest lucru? Ei bine, totul are o explicație medicală. Cuplul a trecut prin mai multe cicluri de IVF (fertilizare in vitro) în anii anteriori. Au încercat 3 ani pentru un alt copil.

Ei au creat și congelat embrioni (cu material genetic de la ambii). După diagnosticarea finală și agravarea bolii, Joe a murit în aprilie 2025. La aproximativ un an după decesul lui Joe, Chantelle a folosit unul dintre acei embrioni congelați într-un nou ciclu de IVF. Sarcina a reușit din prima încercare. Ea urmează să nască în luna februarie 2027. Va aduce pe lume un băiețel, așa cum era dorința lui Joe.

Ce a spus soția lui Joe Thompson după ce a aflat că a rămas însărcinată

Chantelle a spus, în presa din insulă, că acest copil reprezintă o continuare a moștenirii lui și că ”înseamnă absolut totul”, deși nimic nu-l poate înlocui pe Joe. ”Înseamnă absolut totul. Știu că nu îl va înlocui niciodată pe Joe, evident. Joe este Joe. Dar să pot aduce pe lume copilul lui din nou este frumos.

De fapt, el a avut o viziune în care stăteam afară cu un băiețel. Asta s-a întâmplat cam cu șase luni înainte să moară, și credea că eram toți acolo. Apoi, cu două săptămâni înainte să moară, stăteam în grădină și a avut o realizare și a spus: ‘Cred că te priveam pe tine cu bebelușul și cu fetele în grădină, nu eu fizic acolo cu voi‘”, a spus Chantelle, conform .