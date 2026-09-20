Sport

Steaua l-a adus pe fostul jucător de la Real Madrid și FC Barcelona! E anunțat ca o mare lovitură

Steaua a reușit un transfer spectaculos pentru nivelul ligii secunde. L-a adus în România pe un fost jucător de la Real Madrid și FC Barcelona.
Emanuel Roşu
20.09.2026 | 07:45
Steaua la adus pe fostul jucator de la Real Madrid si FC Barcelona E anuntat ca o mare lovitura
EXCLUSIV FANATIK
Steaua l-a transferat pe Ayoub Abou, fost jucător la Real Madrid, Barcelona și FC Porto. foto: colaj FANATIK
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Ayoub Abou (28 de ani) a semnat cu Steaua. Din informațiile obținute de FANATIK, fotbalistul va intra în această săptămână în programul de antrenament al lui Daniel Oprița. Cariera mijlocașului central a urmat o traiectorie cel puțin interesantă. Educat la Real Madrid și FC Barcelona, Abou a mai trecut și pe la FC Porto sau Getafe, dar și prin Italia, unde a evoluat în la SPAL. Abou, jucător cu dublă cetățenie, spaniolă și marocană, era văzut ca un jucător cu un potențial imens.

Abou a venit la Steaua după 5 luni în Bulgaria

Înainte să accepte propunerea venită din Ghencea, Abou a jucat la Septemvri Sofia, în prima ligă din Bulgaria. A prins 17 meciuri în returul ediției precedente de campionat, fără să marcheze sau să ofere vreun assist. Abou a rămas liber de contract în vară și spera să-și găsească un nou acord în Bulgaria. Cum tratativele pe care le avea acolo au eșuat, Abou a ales să semneze până la finalul campaniei cu Steaua.

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Jucătorul n-a vrut să aștepte luna ianuarie pentru a testa din nou disponibilitățile din piață și a considerat că e mai bine să aibă cât mai multe jocuri în picioare până atunci. În ultimii ani, înainte să meargă la Sofia, Abou a mai fost la Feirense, în liga secundă portugheză, la Urartu, în Armenia, precum și la Pirin, în Bulgaria.

Steaua a avut nevoie de 8 etape pentru prima victorie în actualul sezon din liga a 2-a

Sâmbătă dimineață, Steaua s-a impus pentru prima dată de la startul campionatului. A trecut în Ghencea cu 2-1 de Gloria Bistrița. Ambele sale goluri au fost marcate de Dani Garcia, un spaniol sosit și el în această vară la echipă. De altfel, aceasta pare să fie noua strategie a lui Daniel Oprița. Recrutările de jucători străini, cu preponderență spanioli sau trecuți prin fotbalul iberic, sunt moda momentului la Steaua.

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Abou este al cincilea fotbalist cu pașaport spaniol din lotul actual al Stelei, care îl mai cuprinde și pe brazilianul Caldieraro, împrumutat de la Pafos, și pe Bruno Carvalho, fostul mijlocaș de la Metaloglobus, care are cetățenie portugheză. Obișnuită în ultimii ani cu primele locuri ale clasamentului, Steaua este acum la 10 puncte în spatele zonei de play-off.

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Emanuel Roşu
Emanuel Roşu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
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