Un fost jucător de tenis dezvăluie iadul din Ucraina: „Țintesc civili. 30 de persoane au murit”. Imagini terifiante

De 44 de zile, Ucraina rezistă cu stoicism invaziei ruse, chiar dacă pierderile sunt uriașe. Milioane de oameni (cu precădere femei și copii) au părăsit țara în căutarea unui trai mai sigur, în timp ce alte câteva mii au căzut pe front. Printre cei care continuă să lupte .

Fost ocupant al locului 13 în ierarhia ATP, Aleksandr Dolgopolov a dat publicității o serie de imagini cutremurătoare, ca mărturie a dezastrului produs de trupele rusești. Atacul cu rachete asupra gării din Kramatorsk – oraș situat în estul Ucrainei – s-a soldat cu moartea a cel puțin 30 de civili și rănirea altor 100.

russian barbarians hit Kramatorsk railway station, with thousands civilian people trying to evacuate😔

Yes, they knew there is an evacuation of those areas and as always, they target civilians.

More than 30 dead, more than 100 wounded

— Alex Dolgopolov (@TheDolgo)