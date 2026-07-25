Un fost jucător important al lui Dinamo deplânge plecarea lui Kopic: „Nu plecau jucătorii dacă rămânea. E posibil conducerea să schimbe sistemul la 4-3-3”

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Cristi Pulhac (41 de ani) a comentat, într-o declarație oferită în exclusivitate pentru FANATIK, situația actuală de la Dinamo. Fostul fundaș al „câinilor”, jucător de bază în sezonul 2006-2007, când Dinamo a cucerit ultimul titlu, a vorbit despre numirea lui Nuno Campos pe bancă și s-a pronunțat cu privire la modul în care echipa ar putea să arate în acest sezon.

Cristi Pulhac a analizat „noul Dinamo”

Dinamo a debutat în noul sezon al SuperLigii cu un eșec, 0-1 pe terenul Petrolului, duelul de pe „Ilie Oană” fiind primul din mandatul lui Nuno Campos. Cristi Pulhac a analizat din punct de vedere tactic situația în care se află formația „roș-albă”. „Sper ca Dinamo să fie la fel ca anul trecut. Nu știu dacă își pot depăși condiția, chiar dacă ei își doresc mai mult. Depinde de investiții, cum va arăta jocul, nu e ușor cu un antrenor nou. Dacă rămânea Kopic era altceva. Trebuie să treacă măcar 4 etape ca să ne facem o părere despre Dinamo.

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E greu când schimbi sistemul și majoritatea jucătorilor erau obișnuiți într-un alt sistem. Dacă schimbi mai mulți jucători și îi aduci special pentru acest sistem e altceva. Dar să schimbi un întreg colectiv cu un alt sistem tactic e foarte greu la început. Fiecare știa cum pleacă, ei cunoșteau traseele, viteza, dacă fac faza defensivă, nu e ușor. Mulți antrenori au revenit în astfel de situații la vechiul sistem. E posibil chiar să intervină conducerea și să revină la 4-3-3. Mai sunt antrenori care de exemplu vor să joace neapărat sistemul ăla chiar dacă nu au jucători pentru acea așezare.

Vom vedea după 3-4 etape dacă jucătorii se adaptează stilului lui Campos. Nu e ceva grav, pentru că sezonul e lung și se pot recupera puncte. Dacă jucătorii nu se simt bine și vin înfrângerile, nu va fi ușor. Contează mult chimia lor cu antrenorul. Sincer îți spun, dacă sunt jucători care au evoluat foarte bine cu Kopic, s-au regăsit în antrenamentele lui, le plăcea stilul și programul lui, e greu. Când vine un antrenor nou încearcă să se impună, vrea să facă foarte multe și nu știu dacă îi poate simți așa repede. O să își dea și el seama”, a declarat fostul fundaș pentru FANATIK.

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Ar fi rămas Gnahore și Boateng la Dinamo dacă nu pleca Zeljko Kopic?

Dinamo a pierdut în această vară doi jucători foarte importanți, ale căror contracte au expirat. Este vorba despre fundașul Kennedy Boateng, care ar urma să semneze cu o formație din Arabia Saudită, și despre . Cristi Pulhac e de părere că aceștia ar fi rămas la Dinamo în cazul în care Zeljko Kopic s-ar fi aflat în continuare pe banca echipei. „Gnahore și Boateng sunt doi jucători care au evoluat foarte bine și au avut doar mici greșeli. Foarte buni!

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Gnahore nu pierdea o minge și acum s-a mai dus și la FCSB. Eram convins că va pleca și mi-a plăcut foarte mult de el, nu a avut fluctuații mari de formă. Era extrem de important la Dinamo. Axul central contează cel mai mult și dacă ai pierdut acolo… E greu să găsești jucători de același nivel. Eu cred că au venit pentru Kopic pe bani mai puțini și de-asta au plecat acum.

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Nu mai vin jucători străini pe salarii mici, decât dacă vin pentru antrenor, cum a adus și Kopic anumiți jucători și să le dai niște bonusuri în funcție de performanțe. Acuma cum a venit Kopic poate se mai găsește un astfel de antrenor. Poate e chiar Nuno Campos sau poate nu așa curând. El a luat echipa de jos, a urcat-o, i-a dus în play-off și dacă rămânea eu cred că jucătorii nu plecau. Totuși Dinamo e într-o situație bună față de anii trecuți”, a declarat fostul fundaș pentru FANATIK.

Cristi Pulhac a prefațat partida Dinamo – Universitatea Craiova

Sâmbătă, de la ora 20:30, „câinii” vor disputa primul meci pe teren propriu din noul sezon, chiar contra campioanei în prima manșă a turului 2 preliminar din Champions League. „Craiova e favorită, dar cu Dinamo e greu indiferent de situație și nu cred că le va fi ușor.

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Eu zic că nu e surprinzătoare înfrângerea lor cu Levski pentru că au investit foarte mult în ultimii ani. Nu mai e Levski care a fost acum 2-3 ani. Au adus jucători buni, brazilienii ăia, au o viteză de joc foarte bună și puteau să mai marcheze. Putea să fie 2-0 din startul partidei. Craiova e echipa mai valoroasă, dar Dinamo este puternică acasă”, a spus Cristi Pulhac.