Sport

Un fost jucător important al lui Dinamo deplânge plecarea lui Kopic: „Nu plecau jucătorii dacă rămânea. E posibil conducerea să schimbe sistemul la 4-3-3”

Un fotbalist important din istoria lui Dinamo, care a petrecut un deceniu la formația „roș-albă”, a analizat situația actuală a „câinilor”, după numirea lui Nuno Campos pe bancă.
Bogdan Ciutacu
25.07.2026 | 14:04
Un fost jucator important al lui Dinamo deplange plecarea lui Kopic Nu plecau jucatorii daca ramanea E posibil conducerea sa schimbe sistemul la 433
EXCLUSIV FANATIK
Cristi Pulhac, fostul fundaș al lui Dinamo, a analizat situația de la formația „roș-albă” după ce Nuno Campos l-a înlocuit pe Zeljko Kopic (48 de ani) pe banca tehnică. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Cristi Pulhac (41 de ani) a comentat, într-o declarație oferită în exclusivitate pentru FANATIK, situația actuală de la Dinamo. Fostul fundaș al „câinilor”, jucător de bază în sezonul 2006-2007, când Dinamo a cucerit ultimul titlu, a vorbit despre numirea lui Nuno Campos pe bancă și s-a pronunțat cu privire la modul în care echipa ar putea să arate în acest sezon.

Cristi Pulhac a analizat „noul Dinamo”

Dinamo a debutat în noul sezon al SuperLigii cu un eșec, 0-1 pe terenul Petrolului, duelul de pe „Ilie Oană” fiind primul din mandatul lui Nuno Campos. Cristi Pulhac a analizat din punct de vedere tactic situația în care se află formația „roș-albă”. „Sper ca Dinamo să fie la fel ca anul trecut. Nu știu dacă își pot depăși condiția, chiar dacă ei își doresc mai mult. Depinde de investiții, cum va arăta jocul, nu e ușor cu un antrenor nou. Dacă rămânea Kopic era altceva. Trebuie să treacă măcar 4 etape ca să ne facem o părere despre Dinamo. 

ADVERTISEMENT

E greu când schimbi sistemul și majoritatea jucătorilor erau obișnuiți într-un alt sistem. Dacă schimbi mai mulți jucători și îi aduci special pentru acest sistem e altceva. Dar să schimbi un întreg colectiv cu un alt sistem tactic e foarte greu la început. Fiecare știa cum pleacă, ei cunoșteau traseele, viteza, dacă fac faza defensivă, nu e ușor. Mulți antrenori au revenit în astfel de situații la vechiul sistem. E posibil chiar să intervină conducerea și să revină la 4-3-3. Mai sunt antrenori care de exemplu vor să joace neapărat sistemul ăla chiar dacă nu au jucători pentru acea așezare.

Vom vedea după 3-4 etape dacă jucătorii se adaptează stilului lui Campos. Nu e ceva grav, pentru că sezonul e lung și se pot recupera puncte. Dacă jucătorii nu se simt bine și vin înfrângerile, nu va fi ușor. Contează mult chimia lor cu antrenorul. Sincer îți spun, dacă sunt jucători care au evoluat foarte bine cu Kopic, s-au regăsit în antrenamentele lui, le plăcea stilul și programul lui, e greu. Când vine un antrenor nou încearcă să se impună, vrea să facă foarte multe și nu știu dacă îi poate simți așa repede. O să își dea și el seama”, a declarat fostul fundaș pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
Când s-a schimbat relația lui Zelenski cu Trump: „A fost un moment istoric”
Digi24.ro
Când s-a schimbat relația lui Zelenski cu Trump: „A fost un moment istoric”

Ar fi rămas Gnahore și Boateng la Dinamo dacă nu pleca Zeljko Kopic?

Dinamo a pierdut în această vară doi jucători foarte importanți, ale căror contracte au expirat. Este vorba despre fundașul Kennedy Boateng, care ar urma să semneze cu o formație din Arabia Saudită, și despre Eddy Gnahore, care a ajuns chiar la rivala FCSB. Cristi Pulhac e de părere că aceștia ar fi rămas la Dinamo în cazul în care Zeljko Kopic s-ar fi aflat în continuare pe banca echipei. „Gnahore și Boateng sunt doi jucători care au evoluat foarte bine și au avut doar mici greșeli. Foarte buni!

ADVERTISEMENT
FOTO Doi campioni mondiali, pe prima pagină în Spania: ”S-au afișat împreună”. Unul...
Digisport.ro
FOTO Doi campioni mondiali, pe prima pagină în Spania: ”S-au afișat împreună”. Unul dintre ei e căsătorit și are un copil

Gnahore nu pierdea o minge și acum s-a mai dus și la FCSB. Eram convins că va pleca și mi-a plăcut foarte mult de el, nu a avut fluctuații mari de formă. Era extrem de important la Dinamo. Axul central contează cel mai mult și dacă ai pierdut acolo… E greu să găsești jucători de același nivel. Eu cred că au venit pentru Kopic pe bani mai puțini și de-asta au plecat acum.

ADVERTISEMENT

Nu mai vin jucători străini pe salarii mici, decât dacă vin pentru antrenor, cum a adus și Kopic anumiți jucători și să le dai niște bonusuri în funcție de performanțe. Acuma cum a venit Kopic poate se mai găsește un astfel de antrenor. Poate e chiar Nuno Campos sau poate nu așa curând. El a luat echipa de jos, a urcat-o, i-a dus în play-off și dacă rămânea eu cred că jucătorii nu plecau. Totuși Dinamo e într-o situație bună față de anii trecuți”, a declarat fostul fundaș pentru FANATIK.

Cristi Pulhac a prefațat partida Dinamo – Universitatea Craiova

Sâmbătă, de la ora 20:30, „câinii” vor disputa primul meci pe teren propriu din noul sezon, chiar contra campioanei Universitatea Craiova, grupare care a cedat cu 0-1 pe terenul lui Levski Sofia în prima manșă a turului 2 preliminar din Champions League. „Craiova e favorită, dar cu Dinamo e greu indiferent de situație și nu cred că le va fi ușor.

ADVERTISEMENT

Eu zic că nu e surprinzătoare înfrângerea lor cu Levski pentru că au investit foarte mult în ultimii ani. Nu mai e Levski care a fost acum 2-3 ani. Au adus jucători buni, brazilienii ăia, au o viteză de joc foarte bună și puteau să mai marcheze. Putea să fie 2-0 din startul partidei. Craiova e echipa mai valoroasă, dar Dinamo este puternică acasă”, a spus Cristi Pulhac.

  • 2002-2013 este perioada în care Cristi Pulhac a evoluat pentru Dinamo
  • 216 de prezențe a strâns fundașul în tricoul „câinilor”
Totul pentru Liga Campionilor! Cum joacă U Craiova cu Dinamo. Coelho schimbă toată...
Fanatik
Totul pentru Liga Campionilor! Cum joacă U Craiova cu Dinamo. Coelho schimbă toată echipa. Exclusiv
E oficial! Andrei Coubiș a plecat de la U Cluj! „Șepcile roșii” au...
Fanatik
E oficial! Andrei Coubiș a plecat de la U Cluj! „Șepcile roșii” au dat lovitura. Update
Assad Al Hamlawi, transfer de senzație de la Universitatea Craiova! Echipa care oferă...
Fanatik
Assad Al Hamlawi, transfer de senzație de la Universitatea Craiova! Echipa care oferă 5 milioane de euro și un salariu uriaș. Update
Tags:
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Assad Al Hamlawi poate da 'tunul' carierei! Salariul uriaș pregătit de Pyramids pentru...
iamsport.ro
Assad Al Hamlawi poate da 'tunul' carierei! Salariul uriaș pregătit de Pyramids pentru atacantul Universității Craiova
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!