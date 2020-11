Un fost jucător la CFR Cluj anunță plecarea lui Dan Petrescu: ”A ajuns la o saturație”

Un fost jucător al echipei CFR Cluj anunță plecarea lui Dan Petrescu de pe banca tehnică a ardelenilor și consideră că antrenorul are nevoie de o schimbare.

La finalul meciului pierdut cu Gaz Metan Mediaș, tehnicianul campioanei a anunțat că va pleca după întâlnirea cu AS Roma din Europa League.

Între timp, ”Bursucul” și-a mai îndulcit tonul și a precizat că după jocul de campionat cu FC Argeș își va lua o pauză de șase zile iar apoi se va întoarce să facă performanță în Gruia.

Plecarea lui Dan Petrescu de la CFR Cluj e tot mai probabilă

”Petrescu poate are nevoie de schimbare, e presiune pe orice, patron, arbitraj, e un stres. A ajuns la o saturație psihică, probabil că va pleca”, a declarat fostul portar al celor de la CFR Cluj, Eduard Stăncioiu despre o posibilă plecare a lui Dan Petrescu.

”Joacă Itu, deci s-a antrenat mai bine decât Păun. La Petrescu nu contează dacă ai înscris trei goluri la ultimul meci. Dacă nu te antrenezi, nu joci titular. Ăsta e motto-ul lui, să te dedici tot timpul”, a mai spus Stăncioiu la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

Fostul portar și-a amintit cu plăcere de victoria obținuță de CFR Cluj pe Stadio Olimpico în fața Romei în urmă cu 12 ani, în care a fost unul dintre eroii ardelenilor: ”Atunci i-am prins nepregătiți, era primul meci din grupe, ei jucaseră un singur meci, noi începusem campionatul. Ei ne-au subestimat, CFR a avut o tactică italienească și i-am bătut, putea fi și mai rău.

Acum, la cum se apără Petrescu, o filosofie simplă și eficientă, CFR are șanse. Eu m-aș bucura să fiu în locul lui Bălgrădean, aș ieși în evidență mai mult dacă ar fi Cristi Manea și Ciobotariu în centrul apărării”.

Pentru meciul AS Roma – CFR Cluj, din etapa a treia din Grupa A din Europa League, Dan Petrescu are mari probleme în linia defensivă. În plus, tehnicianul a decis să-l titularizeze pe Cătălin Itu și să-l treacă pe banca de rezerve pe Adi Păun.

După partida cu Gaz Metan Mediaş, FANATIK a dezvăluit discuţia dură dintre Neluţu Varga şi Dan Petrescu, iar una dintre variantele luate în calcul era ca antrenorul să nu facă deplasarea la Piteşti.

