Un fost jucător la Dinamo, verdict dur pentru ”câini”: ”Chiar cred în scenariul falimentului”

Mijlocașul echipei MKS Cracovia, Sergiu Hanca, fost jucător la Dinamo București, a dat verdict dur pentru ”câini” considerând că în acest moment nu se poate vorbi decât despre faliment.

Fanii au anunțat achitarea restanțelor financiare către jucătorii care au semnat noile contracte sau au reziliat înțelegerile pe cale amiabilă.

Dinamo trece prin cea mai neagră perioadă din istoria clubului. Situaţia este la marginea prăpastiei şi mai e nevoie de un mic brânci pentru ca zeci de ani de istorie glorioasă şi odată cu ei actuala echipă să se prăbuşească într-o groapă din care nu se ştie când şi cum ar mai putea ieşi.

Verdict drastic pentru Dinamo de la un fost jucător

”Mai am prieteni, foşti colegi cu care vorbesc. E trist şi nu doar din ce vorbesc cu ei, ci din ce am văzut când am fost acolo. Sincer, chiar e trist. Înainte luam totul mai în glumă, mai în serios, râdeam, făceam caterincă ‘Jucaţi de la 11 anul viitor’. Acum cred că o să joace de la 11”, a fost verdisctul lui Sergiu Hanca, fost jucător la Dinamo.

”Nici de la 11 nu o să mai joace, nu vor mai juca deloc. Eu chiar cred în scenariul falimentului în momentul de faţă. Să nu mă înţelegeţi greşit, mi-aş dori din tot sufletul să o scoată la capăt şi să ia campionatul”, a declarat Hanca, conform Telekom Sport.

”Dar în momentul de faţă, cu aceşti impostori, că nu ştiu cum să îi numesc altfel, aceşti oameni care au apărut de nicăieri, care se joacă cu viaţa unui club… Nu văd bine situaţia deloc. Deja le-au făcut viețile un dezastru. I-au împachetat deja, i-au împachetat de Crăciun, de Revelion.

Să minţi un om atâtea luni de zile, să îl minţi cu neruşinare şi să îl tratezi… Măcar să le arăţi respecţi, să le spui că nu sunt bani şi vedem ce o să fie, dacă o să fie sau nu. Nu ştiu şi ei fanii câtă putere mai au, cât o mai pot ţine. Ei sunt singurii care în ultimul an au ţinut acest club în viaţă”, a mai spus internaționalul român.

FANATIK a aflat că spaniolul Pablo Cortacero a răspuns la un mesaj trimis de unul dintre liderii DDB în ultimele zile ale anului trecut și le-a dat asigurări că le va ceda acțiunile dacă nu vor intra banii până pe 31 ianuarie.

În incertitudinea creată de investitorii spanioli, singurii care au ajutat clubul au fost suporterii, prin Programul DDB. Din informațiile FANATIK, aceștia l-au convins pe Dario Bonetti să se implice și pe parte tehnică, iar italianul ar putea fi antrenor principal la Dinamo în meciul cu Hermannstadt, primul din 2021.

