Un fost jucător la FCSB dezvăluie cum a plecat de la echipă: ”Am lăsat 60.000 de euro”

Un fost jucător de la FCSB a dezvăluit cum a plecat de la echipă, cine este vinovat de acest lucru și ce implicare a avut finanțatorul Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În vârstă de 39 de ani, fostul mijlocaș Iulian Apostol a vorbit despre transferul său de la Unirea Urziceni și scurta perioadă petrecută la formația ”roș-albastră”.

În 2010, Iulian Apostol și alți șase jucători au fost aduși de Gigi Becali, iar mutarea a fost realizată pentru ca latifundiarul din Pipera și Dumitru Bucșaru, patronul de la Unirea Urziceni, să ”stingă o datorie”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum a plecat de la FCSB un fost jucător adus la insistențele lui Becali

”La momentul respectiv au încercat să stingă o datorie cei doi patroni. M-am dus la FCSB cel mai mult datorită insistențelor patronului. Îmi doream să plec undeva afară la momentul respectiv, am avut posibilitatea. Au fost niște discuții în contradictoriu cu Bucșaru, au intervenit mai mulți oameni la momentul respectiv ca noi să ajungem la FCSB”, a declarat Iulian Apostol pentru gsp.ro.

”Eu nu mi-am dorit la momentul respectiv să trec la FCSB, pot spune că am făcut asta doar la insistența domnului Becali. M-a sunat domnul Becali să mă convingă să merg. A fost obiectiv, corect, mi-a explicat situația, că-și dorește foarte mult. Îl știm cu toții, este un tip vulcanic, care se aprinde repede în momentul în care echipa nu are rezultate”, a explicat el.

ADVERTISEMENT

Fostul jucător a stat doar trei luni la FCSB și a dezvăluit că a ales să plece din cauza suporterilor: ”Am plecat că am vrut eu, nu m-a dat nimeni afară de la FCSB atunci. Chiar mă sunaseră apoi să mă întorc, dacă vreau să revin, dar am refuzat. Când am plecat de la FCSB am lăsat vreo 60.000 de euro, bani care oricui i-ar prinde bine, dar la momentul respectiv am vrut să plec ca să mă liniștesc.

Au fost câțiva suporteri care au întrecut măsura și am zis că nu am de ce să mai rămân acolo. Eram înjurat de familie, cu înverșunare și cu o răutate ieșite din comun. Mă simțeam amenințat. Aveam un meci în cupele europene, nici bine nu ieșisem la încălzire și nu am văzut în viața mea atâta răutate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am zis că nu pot să joc în condițiile date, erau lucruri care nu ar trebui să se întâmple nicăieri. Să ai o atitudine de modul ăsta ca suporter e jenant. Gigi Becali a fost corect față de mine. Jucai rău, te critica, dar ăsta era stilul lui, știa toată lumea”.

Iulian Apostol a vorbit și despre operația suferită după ce i-a fost descoperită o tumoare pe coloană: ”Nu sunt încă 100% bine, am mici probleme dar sper să le rezolv în cel mai scurt timp. Niciodată nu voi mai putea fi 100% bine. Nu știu dacă voi scăpa, posibil să fiu mai bine în viitor, voi vedea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu am avut niciodată dureri, tumora îmi făcea presiune foarte mare pe măduvă, asta mi-a afectat foarte mult nervii periferici și mobilitatea. Dacă nu aș fi avut grijă la momentul respectiv, astăzi exista riscul să fiu paralizat. Am rămas cu un deficit de echilibru, nu foarte mare.

La momentul respectiv asupra măduvei exista o compresie foarte mare, ăsta este motivul. Merg înainte, asta e viața. Se pare că nu a fost extirpat tot, există posibilitatea să mai fiu supus unei intervenții. Nu mi-e frică de asta, nu mi-e frică de nimic, indiferent că voi mai avea una sau două. Important e să fii sănătos, astfel îi bucuri și pe cei de lângă tine”.

ADVERTISEMENT

Pentru FCSB urmează partida din deplasare cu Gaz Metan Mediaș, din etapa a 11-a campionatului intern. Întâlnirea este programartă luni, 23 noiembrie, de la ora 21:00. În plus, Dragoș Nedelcu și Lucian Filip sunt aproape refăcuți și vor putea reveni la antrenamentele echipei în luna decembrie, din informațiile FANATIK.