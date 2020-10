Un fost jucător la FCSB, dezvăluiri din interior: ”Nu am fost fericit”

Un fost jucător al echipei FCSB a făcut dezvăluiri din interiorul clubului după ce a părăsit gruparea patronată de Gigi Becali.

Îanintea partidei pe care ”roș-albaștrii” o vor disputa cu Academica Clinceni, în etapa a șaptea, clubul și jucătorii Florin Tănase, Andrei Miron și Valentin Crețu au primit amenzi de câte 5.000 de lei.

În schimb, impresarul Giovani Becali a anunțat că Florinel Coman este aproape de revenirea pe gazon după accidentarea din meciul cu Backa Topola.

Dezvăluiri uluitoare ale unui fost jucător la FCSB

”Familia a mers cu mine. M-am întors la București pentru că știam deja orașul. Printre opțiunile pe care le-am avut, părea să fie cea mai bună, iar FCSB este un club care oferă condiții”, a declarat portughezul Diogo Salomao într-un interviu pentru publicația Mais Futebol.

”Nu am fost fericit din punct de vedere sportiv la Steaua, spre deosebire de ceea ce trăisem la Dinamo. Practic, nu am primit șanse din cauza deciziilor tehnice și am decis să plec în ianuarie. Cea mai bună opțiune mi s-a părut a fi Santa Clara. Și nu m-am înșelat”, a mai dezvăluit fostul jucător de la FCSB.

Diogo Salomao, în vârstă de 32 de ani, a fost adus de Dinamo în 2017, de la Mallorca. Mijlocașul portughez a evoluat două sezoane în Ștefan cel Mare, după care s-a transferat o scurtă perioada la Al Hazm, în Arabia Saudită, iar în iulie 2019 semna cu FCSB.

Experiența de la echipa ”roș-albastră” nu a fost cea mai fericită pentru Diogo Salomao, care a intrat repede în dizgrația finanțatorului Gigi Becali și nu a mai prins echipa. Doar cinci meciuri a jucat portughezul în cele șase luni petrecute la FCSB.

FCSB și-a pierdut unul dintre puștii promițători, care a suferit o accidentare gravă la o partidă jucată cu echipa a doua în Liga 3. Este vorba de tânărul atacant Robert Ion, care a suferit o ruptură de ligament încrucişat anterior la meciul FCSB 2 – Rapid 2 şi va lipsi o perioadă lungă de timp de pe teren.

Pentru FCSB urmează meciul din deplasare cu Academica Clinceni, din etapa a șaptea a campionatului intern. Întâlnirea este programată luni, 19 octombrie, de la ora 21:00.

